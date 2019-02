Železný Brod - Ve Studiu Lhotský vznikly podoby cen České filmové a televizní akademie Český lev.

Autorem nové podoby cen Český lev je výtvarník Jakub Berdych (na snímku). | Foto: ČTK/ Břetislav Fiala

Ve Studiu Lhotský vznikalo již mnohé. Třeba návrh sarkofágu pro dánskou královskou rodinu.

V únoru letošního roku tu zařvali i Čeští lvi. Po mnoha a mnoha letech tak ceny České filmové a televizní akademie změnily podobu.

Autorem nové podoby ceny je výtvarník Jakub Berdych ze studia Qubus.

„Podoba plastiky vychází z kuželu světla, který osvětluje lva, původní návrh byl ale jen kužel světla bez lva," vysvětlil autor návrhu Berdych, který ve sklárně Lhotský v Železném Brodě přihlížel finalizaci několika cen.

Celkem jich zdejší skláři vyrobí 29, jen 22 z nich je ale určeno oceněným filmařům, zbytek je rezerva.

„Vyšlo to líp, než to vypadalo ve vizualizaci, protože sklo tomu přidá živou hodnotu, jsou v tom bublinky a není to mrtvý materiál," poznamenal výtvarník.

Ve výrobě

Ve Studiu Lhotský měli napilno. Zadání ve formě nákresů sem dorazilo 21. ledna. „Pak jsme vše zadali do 3D tiskárny. Proto, abychom viděli, jak to má vlastně vypadat," přiblížil Václav Řezáč, vedoucí provozu.

Model byl hotov v pátek 24. ledna. Do předání zakázky zbývalo dvacet devět dní. „Což je hodně napjaté, zvlášť kvůli pomalému chlazení," popsal Zdeněk Lhotský, šéf studia.

Nejprve bylo potřeba připravit formy ze sádry a sklářského písku v podobě kuželu. Na dně je plasticky ze stejného materiálu vymodelována podoba lva. Roztavené sklo seshora natéká do formy, obtéká lva. Když se kužel ve formě v peci pomalinku vychladí, což trvalo dvanáct dní (!), forma se opatrně rozbije.

Směs sádry a písku ze siluety lva se neméně opatrně musí vyškrábat. Hrubá podoba ceny je hotova. Podle Zdeňka Lhotského vypadá vše jednoduše: „Ale člověk to pochopí až za několik let."

22. února vyleštěné, vypískované kužely odevzdávají. A příští rok? „Je možné, že ceny budeme vyrábět i příští rok. Ale stát se může cokoli," doplnil Lhotský.

Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) bude prestižní ocenění Český lev udělovat už po jednadvacáté. Nejvíc nominací získal letos film polské režisérky Agnieszky Hollandové věnovaný Janu Palachovi Hořící Keř, který získal 14 nominací. O dvě nominace méně dostal snímek Zdeňka Týce nazvaný Jako jindy.

Akademici vybírali letos z dvaceti devíti celovečerních filmů a sedmnácti celovečerních dokumentů uvedených v roce 2013.