Právě zvýšené ceny ženou lidi na pobočky, kde vzniká přetlak a leckdy se zájemci ani nevejdou do budovy. Dodavatelé přitom vyzývají nové i stávající zákazníky, aby osobně na pobočky nechodili, využili online služeb a vyčkali dalších informací.

Na liberecké pobočce ČEZ, která sídlí z boku Obchodního centra Forum, se začátkem týdne několikahodinová fronta táhla podél budovy až za roh. V úterý se lidé v řadě mačkali v malé vstupní hale a řada dalších čekala venku. „Přišli jsme brzy, takže jsme nemuseli čekat venku. Mám s sebou maminku, které je přes 70 let, takže ta by tady nemohla čekat. Nakonec jsme vevnitř strávili něco přes hodinu,“ řekla Deníku paní Jana, bývalá zákaznice Bohemia Energy z Hrádku nad Nisou. Tam ale pobočka energetické společnosti není, a tak se vydala do Liberce.

„Vybrali jsme si ČEZ, protože je to velká společnost a máme jistotu, že nedojde k tomu, co se stalo s Bohemia Energy. I tak si budeme muset připlatit, za elektřinu to je o tisíc korun měsíčně více a za plyn dokonce o dva. Bude to pro nás náročné, protože máme rodinný dům a já jsem jediná, kdo pracuje. Maminka je už v důchodu a sestra má invalidní důchod,“ vysvětlila paní Jana.

„Byla jsem hrozně naštvaná. Nemáme ani pořádné informace, jen to, co řeknou v televizi. Na internetu si neporadím, mám raději, když se můžu domluvit s opravdovým člověkem. Teď budu platit skoro šest tisíc za energie z důchodu, co my z něj zbude,“ posteskla si její maminka.

Čekání se nevyhnuli ani lidé, kteří přišli do pobočky Innogy na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci. Zatímco v pondělí museli čekat ve frontě venku před budovou, v úterý byla situace klidnější. „Je to hrozný, všude fronty, tady navíc musíme čekat venku a ještě zkrátili otevírací dobu. Je to všechno k vzteku, jak se tohle mohlo stát a kde na to máme vzít peníze,“ reagoval na dotazy Deníku Milan Sommer z Liberce, který si četl na dveřích pobočky Innogy, co všechno si má jako bývalý zákazník Bohemia Energy připravit k uzavření nové smlouvy.

To pracující důchodkyně Miloslava byla v klidu. Spoléhá se na dodávky elektřiny od společnosti, která ji byla určena po krachu Bohemia Energy. „Máme to garantované na půl roku. Takže aktuálně kvůli tomu nešílím. Informace jsme si přečetla online, pomohla mi dcera a budu čekat, jak se to vyvrbí a pak se rozhodnu, jestli u společnosti zůstanu nebo půjdu jinam,“ řekla paní Miloslava Deníku. Jako jedna z mála lidí poslechla výzvy energetických společností, aby zákaznici nechodili na pobočky a vyčkali na to, až je firmy samy kontaktují. Firmy navíc zákazníky upozorňují, že se musí připravit na vyšší ceny, než byli zvyklí.

„Jsme připraveni řešit situaci zákazníků po zkrachovalém dodavateli ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Uděláme maximum pro zajištění plynu pro zákazníky, kteří se dostanou do režimu dodavatele poslední instance (DPI), nicméně cena pro tyto zákazníky se bude odvíjet v souladu s cenovou regulací na základě tzv. věcně usměrňovaných cen od aktuálních tržních cen, které jsou v současnosti extrémně vysoké a jejichž výše je objektivně mimo náš vliv,“ řekl mluvčí Innogy Martin Chalupský. Dodal, že aktuální cena pro bývalé zákazníky Bohemia Energy atakuje hranici 4000 Kč/MWh bez DPH. „Zákazník s rodinným domkem, který plynem vytápí, může do konce topné sezóny protopit více než 60 tisíc korun,“ vysvětlil Chalupský.

Podobně reagoval ČEZ, který se stal dodavatelem poslední instance pro zhruba 400 000 lidí, jejichž původní dodavatelé ukončili činnost. Firma doporučuje všem, kteří chtějí co nejrychleji přejít na smlouvu s fixací 1–3 roky, aby využili jednoduchý on-line formulář. Kontaktní pobočky i call centra jsou totiž v současné situaci, kdy se na ně obracejí desítky tisíc nových lidí, přetížená a čekací lhůty jsou velmi dlouhé.

„Pokud chtějí zákazníci v režimu dodavatele poslední instance přejít na jiné produkty, nemusí chodit na naše kontaktní místa nebo volat zákaznickou linku, všechno si teď jednoduše vyřídí v klidu doma přes online formulář,“ řekl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.