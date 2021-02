„Je to teď náročné, ale nic není zadarmo, člověk se situaci musí postavit čelem,“ říká zmrzlinářka. Aby krizové období zkusila překonat, připravuje kávu a čokoládu sebou, rozšířila svůj sortiment o paletu dortů, ale také o základní potraviny. Začala s rozvozy dortů a zmrzliny, nejen v okolí, ale třeba až k zákazníkům do Ústí nad Labem. U kavárny má nyní i zásilkovnu pro zboží z e-shopů. Přes zimní období vyrábí i rodinná balení zmrzliny, o něž je velký zájem.

„Nebudu sedět, čekat že mi stát něco dá, to je o ničem. Chci přežít, tak pro to musím něco sama udělat, ale že je to opravdu složité si nemusíme povídat,“ mínila Ivana Jablonovská. Jelikož má svoji provozovnu v objektu města, požádala během jarní fáze koronaviru o prominutí nájemného. „Musím městu za pomoc poděkovat, prominulo mi tři měsíce, což bylo skvělé,“ zmínila podnikatelka. A ujišťuje, že všechny ostatní platby včetně úvěrů na auto a stroje řádně hradí v plných částkách a dluhy nepěstuje. Vyhlášená zmrzlinářka se snaží být realistka, přesto doufá, že se do léta situace v zemi přeci jen o trochu zlepší.

Čeká na duben, kdy by se již ráda vrátila k svému běžnému rozsahu nabídky zmrzliny, který ji přinesl věhlas. „Jsem přesvědčená, že trápení s pandemií bude trvat ještě celý rok, to se nevyřeší jen tak,“ říká. Během loňského jara už ale bylo příjemné počasí a mohla prodávat přes okénko. Nejen sladkosti a zmrzliny. Nebývalá poptávka prý v Mimoni byla po droždí, tak ve velkém prodávala droždí, přidala i pečivo, mléko, cukr.

„Jsem ráda, že se zdejší obyvatelé k nám naučili chodit, dokonce nám vyjadřují podporu, je nám společně líto, že si u nás zase nemohou sednout do kavárny jako dříve, to jsme tu měli pořád plno, 40 míst bylo obsazených a lidé stáli až se nějaké místo uvolní,“ vzpomíná. Potěšení má i ze zájmu dodavatelů. „Ptají se jak nouzový stav zvládáme, zda budeme fungovat dál, jestli potřebujeme pomoci. To je také milé, hezké,“ podotýká Ivana Jablonovská, která se výrobě zmrzliny věnuje jednadvacátý rok. Proslula už během svého dřívějšího působení ve Stráži pod Ralskem.

Stejně tak i nyní do Mimoně za ní jezdí lidé z mnoha koutů země, nejčastěji z Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje, ale i z východních Čech. Občas sem zavítají i fandové zmrzliny z jihu země nebo z Moravy. Na jaře a v létě byla její denní nabídka zmrzlin neuvěřitelná, stovka druhů!



Kromě těch všeobecně známých, klasických zmrzlin je k dostání škála rarit jako například batátová, lentilková, svíčková, pivní, čabajková, štrůdlová, křenová, šafránová, mátová s čokoládou, karamelová, s příchutí turecký med nebo lískový ořech a mnoho dalších. Nabízí též mléčné, ovocné, relaxační, veganské, bezlepkové, ovocné alkoholové a další speciální sorbety. Některé druhy si už patentovala. Za zmrzliny obdržela i veřejná ocenění. Vloni získal její borůvkovo-tvarohový dort značku Regionální potravina Libereckého kraje.