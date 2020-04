Ani v době koronavirové krize nepřerušil svou činnost Člověk v tísni. Naopak očekává, že se počet potřebných teď ještě zvýší. „Řada lidí přijde o práci, budou narůstat dluhy, navíc se mnozí nedokážou v současné situaci úplně zorientovat. A do toho se rodiny s dětmi musí nějak popasovat s výukou na dálku,“ popsala problémy těch nejohroženějších Jana Patková, koordinátorka vzdělávání v rámci programu sociální integrace na Frýdlantsku.

Na starosti má teď téměř tři desítky dětí. „S doučováním jsme pomáhali dětem už dříve, když škola fungovala běžně. Teď, když se výuka přesunula na on-line, je řada těchto dětí úplně ztracená,“ konstatovala vystudovaná učitelka.

Na rodiče se často spolehnout nemohou. „Důvodů je mnoho. Rodiče jsou třeba po práci v třísměnném provozu přetížení, nebo o obživu naopak přišli a teď řeší základní existenční problémy, takže vzdělání je v tuto chvíli to poslední, na co mají ještě energii,“ vylíčila Patková. Upozornila, že on-line výuka je náročná i v běžných rodinách. Pro děti klientů organizace pak dvojnásob.

Dospělí pomoc oceňují. „Je to velká úleva,“ kvitovala s povděkem doučování maminka páťáka z Frýdlantu. „Jsou tam věci, které by mi trvaly, než bych si zopakovala. Už jsem dlouho ze školy. Jsem ráda, že mu to někdo vysvětlí, jakmile je nějaký problém. Dost nám to pomáhá,“ zhodnotila.

Některé rodiny internetové připojení nemají a jediná dostupná technologie je obyčejný telefon s nízkým kreditem. Jsou tak izolovaní od školy i spolužáků. „V takovém případě vytisknu úkoly na papír a děti zkrátka objíždím, aby si je během týdne vypracovaly. Pak je posbírám, opět víceméně bezkontaktně, naskenuju a pošlu do školy. Učitelky jsou v tomhle úžasné, protože situaci chápou,“ přiblížila Patková.

Podle ní teď není podstatné naučit děti rovnice. „Je to i o tom, aby děti neztratily návyk něco dělat a aby rodiče v už tak složité situaci neměli pocit, že se na ně vykašlala i škola,“ vysvětlila. „Neměli bychom házet tyhle lidi přes palubu, “ doplnila.

Pomoc vidí i v další rovině. „Včera jsem třeba vezla úkoly dívce, o kterou se v pěstounské péči stará babička. Starší paní naprosto ztracená v současném dění měla oči plné strachu. Pomohlo jí i to, když jsem jí trochu osvětlila, co se teď děje,“ vysvětlila Patková.

Jak už bylo řečeno, Člověk v tísni nerezignoval ve složité době ani na své další služby. Cestu z bludného kruhu nezaměstnanosti a dluhů se terénní pracovníci a poradci snaží s potřebnými lidmi hledat i teď. „Pro lidi, se kterými jsme pracovali, zůstáváme přes telefon či Facebook k dispozici i nadále,“ zdůraznil ředitel liberecké pobočky Člověka v tísni Lukáš Průcha. „Pro všechny, kteří jsou a budou postiženi současnou krizí, jsme navíc rozšířili fungování dluhové help linky, lidé mohou volat každý všední den od 8 do 18 hodin,“ dodal.

I když se „neziskovka“ zaměřuje na poradenství, je rozhodnutá v nejurgentnějších případech zajišťovat potravinovou pomoc rodinám, které propadnou sítem pomoci státu.

Nejen to by měla pomoci řešit sbírka SOS Česko, kterou Člověk v tísni vyhlásil ve čtvrtek. Je určena na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel: živnostníkům, samoživitelkám, sociálně slabým, lidem v insolvenci či lidem, kteří přicházejí o práci v souvislosti s ekonomickými dopady pandemie.



„Je nesmírně pozitivní, že i v této době se jednomu dlouhodobě nezaměstnanému člověku podařilo najít zaměstnání,“ přiblížila svou práci terénní pracovnice z Frýdlantu Petra Wojnarová. „Pomáhala jsem mu elektronicky vyřídit nezbytné záležitosti. Papírování je pro některé klienty hrozně komplikované, v současné době, kdy všechno probíhá online, o to víc,“ poznamenala.

Liberecká pobočka organizace nabízí své služby kromě Frýdlantu také v Hrádku nad Nisou. K potenciálním klientům se informace o její činnosti dostávají nejrůznějším způsobem. „Lidé si to hodně řeknou mezi sebou, snažíme se o sobě dát vědět i prostřednictvím úřadů, letáků, sociálních sítí. Kdokoli o nás může dát vědět potřebným,“ vyzval ředitel Průcha.

Kde hledat pomoc?

DLUHOVÁ HELP LINKA: 774 392 950, Po – Pá od 8 do 18

FB ČLOVĚK V TÍSNI – pobočka Liberec: Konzultační hodiny online:

Pondělí FRÝDLANTSKO 9-11 dluhová poradna, 13-15 sociální práce

Úterý HRÁDEK NAD NISOU A OKOLÍ 9-11 dluhová poradna, 13-15 sociální práce

Čtvrtek LIBEREC A OKOLÍ 9-11 dluhová poradna, 13-15 sociální práce