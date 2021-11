Sílící epidemie koronaviru přinesla opět omezení. Někteří z toho mají rozporuplné pocity a obavy.

Domov pro seniory. Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com

Seniorka Hana Bartošová, které bude v prosinci 91 let, do léta žila velmi spokojeně v domě s pečovatelskou službou. Pak přišly zdravotní potíže, opustily ji síly a po nemocničním pobytu ji přemístili do Centra doléčování a rehabilitace v Tanvaldu, dříve známém jako Léčebna dlouhodobě nemocných. Nyní je oddělení součástí jablonecké nemocnice, kde platí zákaz návštěv.