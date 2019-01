Severní Čechy - Téměř deník z cest po Floridě doprovázel množství fotek, které nám zaslali Dáša a Jaroslav Linkovi z Mostu - Souše.

K první, kterou jsme tentokrát vybrali, napsali: „Key West je malý ostrov, který se nachází daleko blíž Kubě (151 km nebo 90 mil) než Floridě a do povědomí se dostal kvůli tolerantním postojům a uvolněnému životnímu stylu. Key West bývá nazýván plujícím barem. V barech zní často živé blues, country, folk anebo rock. Líbilo se tu i Ernestu Hemingwayovi, který zde strávil přes deset let. Pořád tam stojí jeho dům, kde žil s 66 kočkami, měl i svůj oblíbený bar Sloopy Joe, který často navštěvoval, a má tam stále svou židli, na zdech je spousta jeho fotografií a výstřižků z novin. Zůstali jsme na Key Westu překrásný týden je tam nejjižnější bod USA, ale také nejjižnější pláž, nejjižnější motel, nejjižnější pivo, nejjižnější bar s rodeem, country muzikou apod., začíná zde dálnice číslo jedna (US 1). Je to vlastně skoro Karibik, celkově jde o přitažlivý kout země. Ostrov byl také oblíbeným letním sídlem amerických prezidentů, prezidentská vila je stále přístupná návštěvníkům."

Manželé navštívili i Národní park Everglades. „Je to jedna z největších bažin světa, indiáni kmene Seminole ji pojmenovali Řeka trávy. Druhý největší národní park je známý hlavně díky aligátorům a krokodýlům. Projeli jsme se na airboatu, vznášedlu poháněném vrtulí, které se bažinami a kanály pohybuje rychlostí až 70 km/h. Po Everglades se pohybují ale i jiná vozítka, jako swamp buggys, které se naopak velmi pomalou jízdou plíží tropickou džunglí, a vy máte možnost vidět blízko nad hlavou docela veliké pavouky (brr), mývaly, ale i líné aligátory na souši. Při cestě z Everglades do Miami jsme zastavili na parkovišti u silnice a objevili celkem malý potůček. Jaké bylo naše překvapení, když se tam hemžili malí aligátorci, jen jsme čekali, kdy a kde se vynoří jejich mamina."

Na hemingwayovské téma dorazila fotka i od Ladislava Večerky, zvěčněného v baru Floridita v kubánské Havaně. S dovětkem: „Na Kubě Hemingway stále žije…"

Tomáš Hradecký z Chomutova miluje hory a díky své vášni pořídil i úchvatnou fotku Mera Peak (6476 m.n.m.) v Nepálu. Pořízena byla ze základního tábora v nadmořské výšce asi 5100-5200 metrů.

„V listopadu 2011 jsme byli na svatbě naší dcery v Austrálii, kde jsme strávili jeden měsíc. Je to krásná, čistá, zdravá země. Snímek ukazuje krásný výhled s lanovkou v Modrých horách, nacházejících se asi 100 km od Sydney. Modré jsou proto, že v údolí roste eukalypt a když se odpařuje, vytváří modrý opar," doprovodila textem fotografii vlevo dole Alena Hovorková z Jablonce nad Nisou, která u protinožců pobývala spolu s manželem Mirkem.

Ladislav Večerka z Oldřichova na Teplicku a Delicate Arch, národní poklad Utahu, státu USA. „Tady si člověk připadá skutečně jako mravenec…"

Stejně byl na tom Pavel Ašenbrener z Otvic, jak dokazuje foto z jeho letošní dovolené v Norsku.