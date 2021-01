Tisíce turistů, desítky aut parkujících mimo parkoviště, mnohdy i v zákazech stání. Problém projet mívají nejen hasiči, ale i linkové autobusy či kamiony směřující do a ze stáčírny pitné vody. To je běžný obrázek zvláště v letních měsících na Malé Skále. Turisty sem lákají Suché skály, Panteon a skalní hrad Vranov, nedaleký hrad Frýdštejn, ale i proslulá Žlutá plovárna, kde si lze zapůjčit kanoe, rafty či koloběžky a vyrazit na cesty malebným krajem.

Zdroj: Deník„Samozřejmě jsme rádi, že k nám turisté jezdí, ale někdy je toho prostě příliš. Jak se zaplní centrální parkoviště, lidé odstavují auta, kde se jim zlíbí. Pak třeba nemůže ani projet autobus, natož, kdyby třeba někde hořelo,“ přiblížil starosta Malé Skály Michal Rezler.

Zaparkovaná auta tvoří velký problém především v centru obce. „Není týden, aby mi před vjezdem do garáže nestálo cizí auto. Když třeba řidiče při parkování nachytám, ještě mi vynadá. Taky bych si nedovolil postavit auto třeba v Praze v zákazu stání, to bych měl pokutu skoro hned,“ komentoval jeden z majitelů domu nedaleko restaurace Boučkův statek.

Příliš nepomáhá ani značka Zóna zákazu stání mimo vyhrazené parkoviště. „I proto jsme podepsali smlouvu s městem Turnov a sem tam k nám zajíždí turnovští strážníci. Bohužel, na některé návštěvníky neplatí nic jiného než represe,“ poznamenal starosta. Obec dokonce pomýšlela na mechanické uzavření centra, to by ale znamenalo omezení i pro obyvatele.

Malé Skále by mělo odlehčit další parkoviště. Po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) má vyrůst přímo u hlavní silnice I/10 proti mostu přes Jizeru, který do centra vede. „Je to pro naši obec priorita. Jak dořešíme pozemek, který je zatím ve vlastnictví ŘSD, vrhneme se na stavbu,“ sdělil starosta.

„Parkoviště zde bude vedle silnice I/10, na pozemku patřící ŘSD. Stavět ho bude obec a financovat taktéž. Není to tedy náš projekt, ale souhlasíme s ním,“ doplnila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Organizace a samospráva se už předběžně domluvily na převodu pozemku na obec.

V Malé Skále přitom funguje velké centrální parkoviště, kam se vejdou stovky vozidel, v exponovaných měsících ale ani to nestačí. Za zaparkované auto zaplatí řidiči padesát korun na celý den. Řidiči, kteří se ale chtějí v obci jen najíst či něco vyřídit, často parkují jinde v obci. „Proto přemýšlíme o rekonstrukci parkoviště s tím, že bychom dávali třeba jednu hodinu parkování zdarma. Vyřešit to lze třeba závorou s čtečkou parkovacího lístku,“ popsal Michal Rezler.

Stojí i ve škarpě

Problémy s neukázněnými řidiči odstavující své vozy mimo parkoviště řeší policisté i v horském středisku Bedřichov. Tam turisty lákají v současné době hlavně běžkařské tratě Jizerské magistrály. Podle starosty horské obce Petra Holuba by ale kapacita zdejších parkovišť stačila. „Ale řidiči by nejraději zaparkovali hned u stopy, aby to neměli daleko. Nechávají auta u silnice nebo ve škarpách místo toho, aby projeli dál,“ popsal Holub.