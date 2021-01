Na Malé Skále po Novém roce otevřeli zbrusu novou zubní ordinaci, v dnešní době věc skoro nevídaná. Její kapacita byla zaplněna během několika málo dní. „Měla jsem štěstí, věděla jsem o tom, že na Skalu přijde nová zubařka, bez prodlení jsem se objednala. Kdybych to pár dní nechala, musela bych stále jezdit desítky kilometrů,“ popsala osmačtyřicetiletá Iva z Maloskalska. Nedostatek zubařů nejen v Libereckém kraji je znát i na Malé Skále, na mnohé zájemce se nedostalo.

Zdroj: DeníkPět bytů, ordinace zubního i praktického lékaře. Na Malé Skále za skoro sedmnáct milionů přestavěli obří nevyužívané podkroví nad mateřskou školou. Místní již delší dobu věděli, že v obci bude končit zubní ordinace, která byla situována v soukromém objektu. Majitelé po odchodu lékařky zubní ordinaci zrušili a prostor zrekonstruovali. Obec tak začala shánět nové prostory. Dokonce uvažovali o výstavbě kontejnerové ordinace.



Prázdné prostory nad školkou náhle dostaly novou vizi. „První rok jsme do rekonstrukce dali 15 milionů korun. Nedosáhli jsme na žádné dotace, protože ty jsou na zdravotnická zařízení jen pro obce do tisíce obyvatel. A Malá Skála jich má dvanáct set,“ vysvětlil starosta. Když už vymysleli zubní ordinaci, rovnou vystavěli i ordinaci pro praktického lékaře, která je zatím také ve zmíněném soukromém objektu.

Zubní ambulance tu začala sloužit po Novém roce a nemůže si na nezájem ztěžovat. „Stačilo pár hodin a měli jsme plno. Byly to stovky mailů, stovky telefonátů,“ přiblížila stomatoložka Martina Heřmánková. „Paní doktorka si při tom náporu i změnit telefonní číslo,“ pousmál se starosta.



Prvním pacientem pak byli v pondělí 4. ledna sourozenci Krystýna a Josef Ježkovi. Od té doby se tu dveře netrhnou. „Jsem moc rád, že to takhle dopadlo. Obec má dlouhodobou perspektivu v podobě dostupné péče, paní doktorka si platila veškeré vybavení, rentgeny, křeslo a další.“



Podobná zdravotnická zařízení musí být dnes bezbariérová a tak tu musel vzniknout výtah se dvěma zastávkami, přízemí a první patro. Jen výtah stál obec cirka osm set tisíc korun.

Byty

Ale ještě stále zbývaly stovky metrů čtverečních pěkné plochy. A tak tu vznikly čtyři byty a jedno studio – velká prosvětlená místnost se sociálním zařízením. Na výstavbu bytů získala obec dotaci z Ministerstva financí ve výši 2,2 milionu korun. „Dávají i stoprocentní dotace, ale jen na byty do 80 metrů čtverečních, z našich to splňují jen ty dva nejmenší,“ poznamenal Rezler. Byty jsou to velkorysé. Jeden 2+kk, dva 3+kk, jeden 4+kk a již zmíněné studio.



Jak ordinace, tak byty místní vítají. „Tady je málo možností, jak na Malé Skále bydlet. Buď mít starší dům, ale nemovitosti jsou tady výrazně dražší než ve zbytku Jablonecka a to díky tomu, že Skála je letní turistické centrum, nebo mít štěstí a nějaký podnájem sehnat, což je ale těžké, ne-li nemožné,“ popsal čtyřiatřicetiletý Pavel.



A tak je i těch pět bytů žádaných. „Už je máme všechny obsazené, teď čekáme jen na připojení do elektrické sítě. Nájemníci si už tam ale mohou stěhovat nějaké věci již teď,“ doplnil Michal Rezler.