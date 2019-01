Bzí u Železného Brodu - Pátý Crossover SickFest se přiblížil. Veze zahraniční kapelu a soutěž o dvakrát pět lístků.

Po dubnovém úspěchu první zahraniční kapely na čtvrtém Crossover SickFestu (CSF) ve Bzí u Železného Brodu, rakouských Red Square Scenario, sáhli organizátoři znovu do alpské země. Pátý díl festivalového seriálu proběhne v sobotu 6. října a Jablonecký deník ve spolupráci s pořadateli připravil soutěž o pětkrát dvě volné vstupenky.

Kapely pátého CSF

„Hlavním tahákem pátého CSF bude zkušená vídeňská metalcore banda Showyourteeth, která má na svém kontě dvě alba a několik singlů. Hrála se světovými jmény scény, namátkou Heaven Shall Burn či Terror," přiblížil za organizátory z občanského sdružení F.A. King Crew Pavel Tlach.

Zahanbit se rozhodně nenechají ani brněnští Eagleheart, kapela, jež hraje melodický metal a své desky vydává u prestižního italského vydavatelství Scarlet Records, kde vydávají i světová jména stylu.

Z České Lípy dorazí hard coreoví Scream Of The Lambs. „Kapela v čele s nepřehlédnutelným Bobem je známá svou divokou pódiovou prezentací. V kotli nebude místo pro slabé," zve Tlach.

Ve Bzí zahrají i Crionic z Přelouče, zástupce scény křížící rockové vlivy. Zkušená kapela na scéně působí od roku 1991.

Progresivní pohled na klubový crossover přivezou jičínští Killerpanda. „Jejich dvoumetrový zpěvák Hynecheck je stálým návštěvníkem našeho festivalu. Minule proslul rozbitím své vlastní hlavy o mříž na záchodovém okýnku," směje se další z organizátorů Aleš Petráček.

Slosovatelné vstupenky na CSF5 jsou již v předprodeji. V době konání festivalu proběhne takzvaný Metalround, kde na vylosované návštěvníky čekají trička, alba, pivo, volné vstupenky na šestý díl festivalu či poukázky do sportovních i pohostinských zařízení.

http://www.youtube.com/watch?v=cM0aS6XBT68

Jak to začalo

Nápad přivézt undergroundovou metalovou scénu do malé vesnice vznikl v létě 2010 a v říjnu se konal první ročník akce. „Stálo nás to spoustu úsilí a nervů, ale vyšlo to. Prostory, občerstvení, osvětlení, logistika a kompletně celé zázemí festivalu se dalo dohromady během necelého půl roku," přiblížil Petráček.

Původně organizátoři počítali s ročními přestávkami, po vstupu silného sponzora ale padlo rozhodnutí pořádat festival co půl roku, vždy v říjnu a v dubnu. Od té doby hrála na pódiu bzovské sokolovny špička české klubové scény, namátkou čím dál populárnější Atari Terror či X-Core.

Festival provází zvyšující se počet návštěvníků. „Dubnový festival přinesl opět nárůst spokojených návštěvníků a na tento trend chceme navázat," přiblížil Lukáš Šefr z F.A. King Crew.

Jablonecký deník ve spolupráci s organizátory ojedinělého festivalu připravil soutěž o deset volných lístků na CSF5.

V průběhu následujících pěti vydání přinese Jablonecký deník pět otázek, jež se budou tématicky vztahovat k vystupujícím interpretům. První otázka a podmínky soutěže již ve čtvrtečním vydání Jabloneckého deníku. Soutěž proběhne jen v tištěné podobě novin.