Cílem preventivního projektu je vzbudit u veřejnosti větší zájem a snahu pomoci obětem domácího násilí a také vzbudit větší důvěru u obětí domácího násilí obrátit se o pomoc na své okolí či Policii ČR a instituce zabývající se touto problematikou.

Videospoty proti domácímu násilí

Ve spolupráci s herci Divadla F. X. Šaldy natočili dva preventivní videospoty na téma domácího násilí. „V prvním z nich je oběť stojící před zrcadlem (žena), probíhá monolog odehrávající se v její hlavě. Oběť si sama klade otázky, co udělala špatně, sebeobviňování, omlouvání jednání pachatele, pocit neschopnosti, přemýšlí o tom, co by měla udělat, aby to bylo lepší. Zrcadlo má být odrazem jejího nitra, jednání, aby si skutečně uvědomila, kým je. Má si uvědomit, že na druhé straně je někdo koho si má vážit a učinit ten důležitý krok,“ uvedla koordinátorka prevence Vladimíra Šrýtrová.

Pozor na kruté syny. Oběti domácího násilí jsou i senioři, potvrzuje odbornice

Druhý videospot se odehrává v bytě činžovního domu. „Poukazuje na to, že i my se můžeme stát svědky domácího násilí, které se děje v našem okolí a neměli bychom být k této situaci lhostejní. Oběť si sama zpravidla o pomoc neřekne,“ vysvětlila Šrýtrová.

Tato videa budou využívána při přednáškové činnosti, dále budou také po dohodě promítána v některých zdravotnických zařízeních a v institucích věnujících se problematice domácího násilí, a to na území celého Libereckého kraje.

V rámci projektu vytvořili preventisté také informativní leták pro veřejnost, kde jsou důležité informace o možnostech pro oběti včetně kontaktů. Na letáky můžete narazit na veřejností navštěvovaná místa jako jsou zdravotnická zařízení, lékárny, čerpací stanice, knihovny a jednotlivá obvodní oddělení Policie ČR v rámci kraje. Součástí projektu jsou také kapesní zrcátka, aby si oběť při pohledu do zrcátka mohla připomenout a uvědomit, v jaké životní fázi se nachází.