V pátek se v celé ČR otevřou volební místnosti a během víkendu voliči rozhodnou o nových poslancích. Zájemci, kteří jsou kvůli covidu-19 v karanténě či izolaci, mohli vhodit do volební urny svůj hlas už ve středu 6. října. Na parkovišti v Pastýřské ulici v Liberci se objevil armádní stan, kde našla zázemí tříčlenná volební komise. Jejím zapisovatelem byl metodik správních činností na krajském úřadě David Fátor.

Liberecký kraj

46 hlasů drive-in



Semily – 11 voličů

Česká Lípa – 8 voličů

Jablonec n. N. – 8 voličů

Liberec – 19 voličů

Voliči se nemuseli nijak nahlašovat, stačilo přijet autem, kde se jich mimo jiné ujal i Fátor. „U každého voliče jsem musel ověřit jeho totožnost, zda-li může na stanovišti volit, a zapsat si ho do seznamu oprávněných voličů,“ popsal náplň své práce zapisovatel. Na první zastávce zároveň musel volič prokázat, že je opravdu v karanténě. „V ideálním případě předložil zprávu z hygieny či od obvodního lékaře. Pokud ji u sebe neměl, mohl vyplnit čestné prohlášení,“ dodal Fátor.

Voliči následně předal hlasovací lístky, úřední obálku a jednorázovou tužku. Dotyčný pak přejel na druhou zastávku, kde „schován“ za plentou z dřevotřískových desek mohl provést tajnou volbu. Na poslední zastávce vhodil svůj hlas do urny. „Je to nastavené tak, aby voliči vůbec nevystupovali z auta a abychom minimalizovali možnost nákazy koronavirem,“ zdůraznil Fátor. Kromě Liberce vyrostla v kraji podobná stanoviště i v Jablonci nad Nisou, České Lípě a Semilech.

Přestože počasí volebnímu dni nepřálo a všichni členové komise museli mít na sobě ochranný oblek, rukavice, respirátor a štít, humor je neopouštěl a vyhlíželi případné voliče. Těch nakonec moc nedorazilo, celkem jich v kraji bylo 46. „Měli jsme zhruba představu, kolik lidí v okrese je v karanténě či izolaci, ale těžko se dalo odhadnout, kolik jich nakonec dorazí. Ten první přijel kolem půl jedenácté,“ podotkl pracovník krajského úřadu.

Před samotnými volbami absolvoval školení, které se skládalo ze dvou částí. Jedna byla bezpečnostní a ta druhá se zaměřovala na legislativu a organizační věci. „Strach ani nemám, spíše respekt. Loni to bylo více rizikovější. Sice jsem očkovaný, ale nepatřím k lidem, kteří si myslí, že díky tomu je vše bez problémů a nemohou se vůbec nakazit,“ zmínil. Zatím není ještě rozhodnutý, zda se půjde nechat po skončení voleb otestovat, či nikoliv.

Pro Fátora to nebyla letos premiéra. Už loni se dobrovolně přihlásil do volební komise, která obsluhovala drive-in stanoviště během krajských voleb. „Bral jsem to jako možnost získat novou zkušenost. Probíhalo to ve spolupráci s armádou a bylo zajímavé sledovat, jak vojáci pracují,“ řekl.

Lidé v karanténě nebo izolaci můžou také volit z pohodlí domova. Musí se ovšem do čtvrtka 7. října do 20 hodin přihlásit na příslušném krajském úřadu. Komise k nim poté přijde v pátek nebo v sobotu v řádném termínu voleb. Členové komise budou mít ochranné pomůcky a volič bude muset mít respirátor.

Pokud to bude potřeba, Fátor je připraven vypomáhat i při hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Potřebný počet komisí se bude odvíjet od množství přijatých žádostí oprávněných voličů o tento zvláštní způsob hlasování. „Vybavuji si, jak nás loni lidé fotili a natáčeli z balkónů a oken, když jsme se oblékali do ochranných obleků a obcházeli je s volební urnou. Někteří přihlížející byli dokonce i vyděšení. Myslím si, že letos už to bude jiné. Lidé si za ten tok zvykli,“ uzavřel David Fátor.