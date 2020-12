Zhruba 250 let stará roubeno-hrázděná chalupa, kde se konaly pravidelné výstavy, keramické kurzy nebo Dny řemesel a kde si mohli turisté prohlédnout dobovou expozici či koupit drobné dárky v podobě autorské keramiky a šperků, bude mít nového majitele.

O keramiku z Ateliéru manželů Michálkových však návštěvníci Kryštofova Údolí nepřijdou. Výtvarnice Ivana Michálková, která ve vesnici tvoří a bydlí, ji nabízí také v obchůdku s keramikou přímo pod tamním orlojem.

„Byl to náročný rok. Vzhledem k tomu, že máme otevřeno jen v sobotu a v neděli, tak v posledních šesti měsících jsme kvůli vládním nařízením mohli mít otevřeno jen asi deset dní. O hlavní sezony jsme přišli,“ shrnula výtvarnice, která v neděli 27. prosince musela obchůdek u orloje zase uzavřít. Jakmile se však opatření v souvislosti s šířením koronaviru uvolní, bude tam své výrobky z keramiky opět nabízet.

Také na orloji, který patří mezi největší turistická lákadla v obci, mohou lidé tvorbu Ivany Michálkové vidět. Zhotovila pro něj keramické prvky na znamení zvěrokruhu a na fáze Měsíce. Orloj, jenž je v provozu od roku 2008, se skládá z 22 figur. Osmnáct z nich se každý den od 8 do 22 hodin vždy v celou rozpohybuje.

Orloj je umístěný v budově bývalé trafostanice a i na druhý svátek vánoční přilákal do vesnice desítky návštěvníků. Podle místních jich bylo ale mnohem méně než obvykle.

Potvrdil to i starosta obce Pravoslav Svačinka. „S ohledem na vládní opatření je uzavřený kostel i Muzeum betlémů a hraček. Turistů přijíždí nyní méně, na druhou stranu je však menší návštěvnost naší obce pro obyvatele tak trochu odpočinkem,“ poznamenal starosta.

Dalším lákadlem, které vždy v adventní době vábí do Kryštofova Údolí k výletu, je venkovní a rozměrný Jírův betlém. Akademický malíř Josef Jíra ho vytvořil v roce 1999 jako triptych. V levém křídle je umístěný král Herodes při vraždění neviňátek, uprostřed je nejsvětější rodina v chlévě a napravo pak útěk svaté rodiny do Egypta. Šestnáct metrů dlouhý betlém je k vidění od začátku adventu do svátku Tří králů a po setmění je i nasvícen. „Jezdíme se na něj dívat každý rok. O to více jsem ráda, že i v této nelehké době je zase vystavený. Kouzelná je i celá vesnička a její okolí,“ řekla Klára, která do Kryštofova Údolí přijela s rodinou z České Lípy.

V sousedství Jírova betlému návštěvníky baví také kašna s názvem Čůrající voříšek. Autorem svérázného díla je akademický sochař Aleš John, kterému stál modelem český strakatý pes. Za zmínku mezi pamětihodnostmi v Kryštofově Údolí stojí také barokní Kostel svatého Kryštofa, který je z vnějšku krytý břidlicovým obkladem, a také fotografy vyhledávaný kamenný železniční viadukt v sousední Novině, který slouží už od roku 1900.