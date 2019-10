„Těší mě ten dobrý pocit, že mohu pomoci zvířatům, která to potřebují,“ svěřila se Eva Tesařová. Dočasná péče spočívá v poskytnutí střechy nad hlavou, trpělivosti a laskavosti určitému zvířeti, které potřebuje pomoci. „Lidé si pak osvojí zvíře, které je vychované, zvyklé na granule a přítomnost člověka a je mnohem větší šance, že si ho nechají,“ nastínila poslání dočaskářů Tesařová.

Dny i měsíce

Nikdy se nedá odhadnout, jak dlouho socializace potrvá, je to hodně individuální a záleží i na povaze kočky. Může to být několik dní, ale i měsíc či dva. „Nedávno jsem získala do péče čtyři polodivoká koťata z farmy, utíkala přede mnou, jedno dokonce strávilo prvních 24 hodin zalezlé za skříní. A po měsíci se z nich stali mazlové a dvě už našla nový domov,“ řekla Tesařová.

Zájemci o kočku musí vyplnit adopční dotazník a následně jsou se spolkem a dočaskářkou v kontaktu. Ta se ujišťuje, že je vše v pořádku. Jednou ročně navíc musí nový majitel podat informace, jak se zvířecímu parťákovi daří. V případě, že je něco v nepořádku, řeší s majitelem nápravu situace. „Samozřejmě mi je líto, když mě kotě opouští, některé i obrečím, ale vždy jsem ráda, že se jim podařilo najít nový domov,“ popsala své pocity chovatelka, které za tři roky prošlo rukama patnáct koťat. A doplnila, že u kočky je důležitá kastrace v dospělém věku jako prevence proti množení.

Péče sama o sobě není časově náročná. Naopak intenzivní věnování se kočkám není podle Evy Tesařové správné. O potřebné finance se stará spolek Šance zvířatům, a to díky dobrovolnickým příspěvkům. „Dočaskář dostane zásobu granulí, kapsiček, podestýlky a všeho potřebného. Zároveň to ale dělá dobrovolně ve svém volném čase a zadarmo,“ připomněla Eva.

Nejčastěji vzpomíná na půlročního kocoura Adama. „Byl to inteligentní, ale velmi hyperaktivní kocour. Stále musel něco dělat, provokoval moje kočky, shazoval věci. Pokud se během půl hodiny neozvala nějaká rána, bylo něco špatně. Navíc jsem za ten jeho měsíční pobyt přišla o dost věcí,“ dodala se smíchem. Proč by se měl člověk, pokud váhá, stát dočaskářem? „Je velký rozdíl, pokud zvíře začátek svého života prožije zavřené v omezeném prostoru, nebo když může vyrůstat v normální situaci,“ uzavřela vyprávění Eva Tesařová.