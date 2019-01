Jablonecko – Extrémní nebezpečí povodní, které v minulých dvou dnech avizovali meteorologové pro celý Liberecký kraj, se na Jablonecku proměnilo jen v obří kaluže na silnicích a pár vytopených sklepů. Předjarní tání zatím v okrese probíhá zcela poklidně a i obavy ze záplav měli spíš rekreanti než místní.

Obří kaluže. Liják potrápil Jablonecko. | Foto: Deník/Vít Černý

„Vyřizovala jsem celou řadu telefonátů lidí, kteří tu mají chalupy nebo letní sídla a vzhledem k varovným předpovědím měli strach. I proto jsme pravidelně aktualizovali naše webové stránky, kde jsme informovali o stoupajících hladinách. Je pravda, že zprvu to stoupalo rychle a vypadalo to všelijak, ale voda se nakonec nevylila a zůstalo pouze u prvního povodňového stupně,“ řekla Deníku starostka Plavů Věra Mužíčková s tím, že vlivem deště a tajícího sněhu se voda v obci dostala jen do několika sklepů.

A právě zatopený sklep, konkrétně v Rychnově u Jablonce, byl nakonec v minulých dvou dnech jediným s vodou souvisejícím zásahem, k němuž vyjížděli profesionální hasiči. „Odčerpávali jsme odtamtud asi metr a půl vody,“ informoval zastupující tiskový mluvčí krajských hasičů Daniel Mlčoch.

Obdobně jako v Plavech to s Kamenicí vypadalo i v Josefově Dole. „U nás naprosto bez problémů,“ hlásil starosta obce Jan Miksa. V Josefově Dole se tentokrát ani neopakovaly problémy z minulého týdne, kdy museli hasiči vícekrát odčerpávat vodu ze silnic.

Problémy nenadělala ani Jizera, která v sobotu hrozila zaplavením centra Železného Brodu, když se nepodařilo zvednout stavidla vodní elektrárny, před níž se hromadily ledové kry. Tentokrát hladina řeky nevystoupala ani na druhý povodňový stupeň.

Díky tomu měli s Jizerou klid i na Malé Skále, kde zatím tání působí jen problémy s podmáčenými cestami.

Nakrátko byla uzavřena jediná silnice, a to komunikace třetí třídy u Rychnova. „V noci ze středy na čtvrtek za Radoňovicemi zavalil cestu sesuv půdy z podmáčeného svahu,“ vysvětlila mluvčí jablonecké policie Ludmila Knopová. Včera odpoledne už ale silnice byla průjezdná.