Na okraji Ještědského hřebenu v Přírodním parku Ještěd se na travnatých loukách pasou kozí stáda. Jsou součástí Farmy pod Ještědem, která navazuje na tradici alpských farem. Ty se vyznačují důrazem na volný pohyb a pohodlí chovaných zvířat.

Před šesti lety se Ivo a Alena Vrbkovi rozhodli opustit současná zaměstnání a založit si rodinnou farmu. Ze dne na den změnili svůj způsob života, získali zpět nezávislost a chopili se příležitosti dělat věci, které mají smysl, jsou pro ostatní přínosné a vytváří dobrý základ pro další generace. „Na začátku jsme o chovu koz a výrobě sýrů nevěděli prakticky nic. Pracovali jsme v úplně jiném oboru a snili o tom, že bychom chtěli dělat práci, která by oběma dávala smysl,“ nastínil pro Deník začátky Ivo Vrbka.

Farma nyní čítá dvě stě koz několika plemen. Veškerý čas, když to počasí dovolí, tráví na pastvinách ve volné přírodě. Krmivo vyrábí na farmě sami a pochází z místních horských luk. Dbají na to, aby se zvířata cítila celkově spokojeně. „Inspiraci pro provoz naší farmy jsme sbírali v Rakousku a Itálii, kde máme známé, které pravidelně navštěvujeme. Tyto statky tam mají velkou tradici,“ podotkla Alena Vrbková. Pro kozy se rozhodli z jednoduchého důvodů. Podle nich jsou na rozdíl od krav neskutečně inteligentní a milá zvířata, navíc jsou při své velikosti snadno ovladatelná. „Rovněž produkty z kozího mléka mají skvělou chuť a u Čechů získávají na oblibě,“ dodala Vrbková s tím, že kladou důraz na to, aby jejich výrobky měly vysoké standardy kvality, které si stanovili na začátku jejich podnikání.

Farma pod Ještědem.Zdroj: Regionální potravinaOdměnou za úsilí a vytrvalou péči je kozí mléko té nejvyšší kvality, které je základní surovinou pro všechny výrobky, od čerstvých až po dlouho zrající tvrdé sýry. Na farmě jim denně projde rukama zhruba 200 litrů kozího mléka a třikrát do týdne i 200 litrů mléka kravského, které rovněž začali zpracovávat. „Celoročně jdou nejvíce na dračku kozí kefíry, jogurty a zrající sýry. Zájem zákazníků je ovšem také závislý na ročním období. V chladných měsících se hodně kupují například nakládané a čerstvé sýry, v létě pak sýry na gril a do salátů,“ dodal Ivo Vrbka.

Oceněný kozí sýr s česnekem

Jedním z produktů je také kozí přírodní sýr s česnekem, za který loni manželé Vrbkovi získali ocenění Regionální potravina pro Liberecký kraj. Ocenění si klade za cíl podpořit místní farmáře a výrobce a představit lidem jejich lahodné výrobky, které mají vazbu k danému regionu, ať už jde o receptury, suroviny či způsob výroby. „Máme velkou radost, že se nám toto ocenění podařilo získat. Je to pro nás znamení, že svou práci děláme dobře a má smysl. Rovněž se těšíme, že nás toto ocenění zviditelní a o našich produktech se dozví širší okruh zákazníků,“ uzavřeli vyprávění majitelé Farmy pod Ještědem.