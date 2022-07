Nejstarší český festival mainstreamové hudby Benátská! s Impulsem po vynucené dvouleté pauze opět potěší hudební fanoušky, kterým nabídne porci česko-slovenské hudby a bohatý doprovodný program. Festival se uskuteční od 28. do 31. července ve sportovním areálu v libereckém Vesci.

Na 28. ročníku festivalu dobré nálady vystoupí během tří dnů na ČEZ Energy Stage a v Hudebním stanu Rádia Impuls více než čtyři desítky interpretů. Pořadatelé letos sestavili čistě česko-slovenský line-up, návštěvníci se tedy mohou těšit jak na matadory hudební scény, tak i nastupující generaci.

„Hlavními taháky jsou letos jednoznačně legendy česko-slovenského rocku jako Olympic, Arakain a Team, které orámují letošní ročník a zároveň oslaví významné narozeniny. Team navíc letos odehraje pouhé tři koncerty, jeden z nich u nás,“ informoval Petr Pečený, spolumajitel festivalu a frontman kapely Doctor P.P., která na Benátské! také vystoupí.

Kdo bude mít štěstí, získá díky soutěži na facebookovém profilu festivalu příležitost setkat s členy Olympicu či Paľem Haberou a členy Teamu. „Bude to po několikaletém nuceném půstu doslova unikátní šance,“ zdůrazil další z pořadatelů Šimon Mikez.

Bez ohledu na věk

Organizátoři program sestavili tak, aby si na své přišli všichni bez ohledu na věk. Na hlavním pódiu zahrají třeba Čeští slavíci Mirai, Divokej Bill, písničkář Pokáč nebo dnes už stálice Benátské! Chinaski. Ve Stanu Rádia Impuls potom vystoupí například Objev roku loňských Slavíků Michal Horák s kapelou, O5 a Radeček, Ivan Mládek s Banjo Bandem, Atmo Music nebo rapper Lipo.

„Už tradičně budou připraveny relaxační zóny partnerů festivalu, výhled na celý areál a hřebeny Jizerských hor nabídne ruské kolo, milovníci adrenalinu zase budou moci vyzkoušet stometrovou zipline, která bude jen kousek od hlavní stage,“ podotkl Mikez.

Zdroj: Deník / Strnad Radek

Benátská! v roce 2017 Video: Radek Strnad

Benátská! s Impulsem se dlouhodobě pyšní titulem nejčistšího hudebního festivalu a pořadatelé si na kultivovaném prostředí zakládají. S tím souvisí i kvalitní gastronomie, možnost ochutnat kvalitní vína ve festivalové vinárně nebo regionální piva v pivním stanu. V sobotu proběhne autogramiáda herců z českého seriálu Zoo.

Pro přepravu návštěvníků Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou (DPMLJ) zřídil speciální linku s označením „41 BENÁTSKÁ!“. Provoz začíná hodinu před začátkem programu po celý den a končí hodinu po ukončení programu daného dne. Autobusy budou jezdit podle zvláštního jízdního řádu. „Už teď si všichni naši řidiči a zaměstnanci, kteří budou zajišťovat městskou dopravu v Liberci v době festivalu Benátská, jak do areálu, tak ve městě, zaslouží veliké poděkování. Zvláště v tomto počasí,“ podotkla mluvčí DPMLJ Martina Poršová.

Na podještědskou tradici a příval fanoušků se připravuje i policie. Do akce vyrazí nejen dopravní policisté či pořádkové služby, ale i cizinecká policie, kriminalisté či policejní kynologové. „Mezi priority policistů bude spadat nejen činnost v oblasti veřejného pořádku, ale i zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ sdělila mluvčí policie Adéla Fialová s tím, že se zaměří i na drobné krádeže a řízení pod vlivem alkoholu či drog.

Zároveň dojde k navýšení počtu dopravních kontrol i kontrol osob. „Návštěvníci by si neměli nechávat své cennosti ve stanech či vozidlech a měli by je zabezpečit co nejlépe proti případnému odcizení. Důležité je také parkovat jen na místech k tomu určených,“ dodala Fialová.