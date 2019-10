Se zákeřnou leukémií bojuje tříletá Samantha od svých 17 měsíců. Dívenka z Českolipska má za sebou už opakovanou léčbu chemoterapií i transplantaci kostní dřeně. Její zdravotní stav se ani přesto nezlepšil, a proto potřebuje nutně druhou transplantaci s novým dárcem. S myšlenkou na malou bojovnici proběhl v říjnu v České Lípě už druhý nábor dárců kostní dřeně, které pořádá boleslavská organizace Nábor hrdinů. Do registru jich během jediného dne přibylo na dvě stě. Další akci chystají dobrovolníci na jaře v Liberci.

Příběh Samanthy, která vhodného dárce v uplynulých dnech opravdu našla, je jedním z mnoha. I za vznikem Náboru hrdinů se jeden skrývá. „S akcemi jsme začali letos v květnu nějakou dobu poté, co leukémií onemocněla naše kamarádka Janča, maminka dvouleté holčičky,“ říká zakladatelka spolku Martina Chmelová. Věděli, že Jana bude potřebovat transplantaci kostní dřeně, ale netušili, zda bude vhodnou dárkyní některá z jejích sester, případně zda se pro ni dárce najde v registru. „Zde vznikla moje první myšlenka na nábor, abychom pro Janu případně dárce našli. Naštěstí se potvrdila shoda s jednou z jejích sester, ale během té doby jsme zjistili, že každý čtvrtý, kdo onemocní leukémií nebo jinou poruchou krvetvorby, toho svého zachránce nenajde, ačkoliv je mnohdy jeho jedinou nadějí na vyléčení,“ dodává Martina.

Český národní registr dárců dřeně, se kterým organizace spolupracuje, se díky náborům rozrostl během pár měsíců o stovky lidí. Mezi nimi je i dvanáctka zaměstnanců českolipské firmy Bombardier. „Moc si vážíme toho, že nám firma pomohla na jejich půdě nábor zorganizovat a umožnila zaměstnancům vstup do registru v rámci pracovní doby. Není to vůbec samozřejmost, pro nás to byla vůbec první zkušenost s náborem v soukromé firmě,“ podotýká Chmelová. Úspěch měla i veřejná akce v Knihkupectví Knihomil, kde se podařilo zapsat dalších 165 lidí včetně pětice českolipských policistů. „Do registru s námi vstoupila i maminka tříleté Samanthy,“ říká Martina.

Některé zájemce museli dobrovolníci odmítnout. Kvůli zdravotnímu stavu nebo vyššímu věku. Případným dárcům musí být 18 až 35 let. Zájemci vyplní dotazník a podstoupí odběr vzorku slin. Celý proces trvá čtvrt hodiny. „K samotnému odběru kostní dřeně by došlo až v momentě, kdy by transplantaci potřeboval někdo nemocný, kdo má s registrovaným dárcem největší genetickou shodu,“ upozorňuje Martina Chmelová. Může to být brzy, za 10 let, ale také třeba nikdy. Pravděpodobnost, že se stanete dárcem je zhruba pouze 1 procento.