Umělecká tvorba pro Otu Schneppa znamená únik z každodenní reality.

Ota Schnepp maluje přes 15 let. | Foto: archiv O. Schnepp

Malbě se věnuje přes 15 let. Po počátečních perokresbách přišel na chuť pastelu a akrylovým barvám, v současné době tvoří i oleje. K malování Otu Schneppa přivedla „mazanice“, kterou zahlédl na vernisáži velmi uznávaného výtvarníka. Při pohledu na ni si tehdy řekl: „Když on chce za takovou mazanici dvacet tisíc, tak já to samé namaluji za tisícovku“. Mýlil se, jak sám později přiznal. Malování je pro něho hobby, a ne práce.