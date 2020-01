Jen dva takové u nás zatím slouží onkologickým pacientům. Jeden v Českých Budějovicích, druhý od úterý v Liberci. Kromě toho, že jde o novou technologii, která zpřesní ozařovací plán a zbytečně tak nezatíží zdravou tkáň pacienta, umožní i vyšetření extrémně obézních lidí. Výhodou nového CT simulátoru, lidově zvaného „tunel“, který včera zprovoznila Krajská nemocnice v Liberci (KNL) na oddělení radiační onkologie, je jeho průměr.

„Pacienty, kteří jsou velmi obézní, jsme museli dříve posílat do Prahy, nyní už je můžeme vyšetřit u nás,“ popsal radiologický fyzik z oddělení radiační onkologie KNL Vít Richter.

Nádor ve 3D

Obvod tunelu je ale pouhou praktickou nadstavbou samotné funkce nového přístroje. Jeho hlavním úkolem je osnímkovat nádor v těle pacienta nikoliv rentgenem, jak tomu bylo až dosud, ale trojrozměrně. „V podstatě tak vidíme přímo do těla pacienta,“ popsal Richter.

To, že přístroj plasticky zmapuje nádor v jakékoliv části těla včetně kostí, umožní naprosto přesné zaměření paprsků a tím ozařování „na míru“ . „Podle toho, jakou oblast chceme ozářit, jakou krýt a kde zářit nechceme,“ popsala primářka radiační onkologie Komplexního onkologického centra KNL Magda Macháňová.

Přístroj navíc umožní průběžnou kontrolu během samotné léčby. Dosud sice pacienti procházeli kontrolou na „cétéčku“, to bylo ale na jiném oddělení a pacienti museli přebíhat jinam. „Teď na ně bude víc času i prostoru, navíc budeme moci kontrolovat průběžně, jak se nádor vyvíjí, a pokud se bude zmenšovat, můžeme rozsah ozařování upravovat,“ vyzdvihla primářka oddělení, kterým projde ročně na tisíc pacientů.

Pořízení zobrazovacího přístroje souvisí podle generálního ředitele KNL Richarda Lukáše s průběžným rozvojem onkologického centra. To slouží pacientům celého Libereckého kraje. „Kromě tohoto přístroje, který je určující pro využití lineárních urychlovačů, do něj chceme pořídit i pozitronovou emisní tomografii,“ připomněl Lukáš.

Tato technologie je naprostou špičkou v oboru. Zatím musí lidé jezdit na takové vyšetření do Prahy nebo Hradce Králové. „Musíme si uvědomit, že jde o vážně nemocné lidi, kteří by v budoucnu nemuseli ze stotisícového města cestovat někam, kam ani spádově nepatří,“ zdůraznil ředitel Lukáš. Nejde ale jen o samotný přístroj, jehož cena se pohybuje kolem 80 milionů, ale i o stavbu, kam se drahé zařízení umístí. Ani ta nebude přitom nejlevnější, protože vzhledem k záření musí splňovat náročná bezpečnostní kritéria. A to nejen samotnou technologií, ale i výběrem speciálních materiálů.

„V současné chvíli jsme ve fázi projektu. Od města budeme ale potřebovat vyjádření architektů,“ popsal ředitel KNL. Nový objekt plánuje nemocnice vybudovat v sousedství nukleární medicíny. Lidem by měla pozitronová emisní tomografie čili PET začít sloužit do tří let.

Stavbu se chystá krajská nemocnice uhradit ze svého. Na nákup přístroje by chtěla využít některý z dotačních titulů EU. „Tato nemocnice získala během uplynulých let na nové technologie zhruba miliardu korun. Prospěch z toho, že jsme součástí Evropské unie tady, můžeme vidět skoro v každé místnosti,“ podtrhl šéf KNL.

A právě nové technologie, bez nichž se současná medicína už nemůže obejít, jsou důvodem toho, proč se krajská nemocnice nutně potřebuje rozvíjet i po stavební stránce. Zatímco v oblasti medicíny dosáhla krajská centra na úroveň fakultních nemocnic, z pohledu stavebního rozvoje už dlouhá desetiletí stagnuje.

„Kraj chce, aby se zdravotní péče i nadále zdokonalovala a nabízela pacientům tu nejmodernější péči,“ uvedl hejtman Martin Půta a doplnil, že patnáctimilionová investice do nového CT je jedním z důkazů. „Pevně věřím, že se už příští rok touto dobou opět přiblížíme ke stavbě nového pavilonu,“ dodal.

Pavilon z úvěru

Výstavbu nového krajského Centra urgentní medicíny přislíbili už loni zafinancovat krajští zastupitelé z úvěru. Takový přístup, kdy se vlastník nespoléhá na vágní přísliby, ale snaží se ke své nemocnici přistupovat s plnou odpovědností, označil ředitel Lukáš za příkladný i pro ostatní kraje.

V současné chvíli čeká stavba nového pavilonu na územní rozhodnutí libereckého magistrátu. Po něm by už mohla získat stavební povolení a po vyjednání úvěru za nejlepších podmínek může kraj vypsat výběrové řízení na dodavatele. Se samotnou stavbou by se podle hejtmana Půty mohlo začít nejdříve v polovině roku 2021.