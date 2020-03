Kromě toho zde mohli zájemci ochutnat jelítka, tlačenku nebo štrúdl. K dispozici byl i improvizovaný krámek s výrobky žáků. O podívanou se postarali mistři kuchaři se svou show a mezi přihlížejícími se obratně proplétali budoucí číšníci.

„Chyběla nám prezentace potravinářských oborů a chtěli jsme veřejnost seznámit s tím, co naši žáci dovedou,“ vysvětlil ředitel školy Miroslav Kudrna, proč akci uspořádali. Stejně jako ostatní odborné školy se totiž i ve Frýdlantě potýkají s nezájmem o některé obory. Tristní situace je právě u pekařů, kuchařů nebo řezníků. „Žáci nemají zájem o učební obory, dnes všichni chtějí maturitu, přestože jejich studijní předpoklady neodpovídají realitě. Pomáhá nám stipendijní program Libereckého kraje, do kterého bude nově zařazen i obor pekař,“ pokračoval ředitel s tím, že prospěchové a motivační stipendium už mohou získat i budoucí řezníci-uzenáři.

Právě na tomto oboru je největší nedostatek zájemců. „Momentálně máme patnáct přihlášek na pekaře, což nás těší, osm na prodavače, na řezníka šest,“ vyjmenoval ředitel a dodal, že frýdlantská škola v současnosti vychovává desetinu řezníků v celé ČR. Ještě hůř je ale na zednickém oboru, který se škole nepodařilo pro nezájem už šest let otevřít.

Netuší, jak to je těžké

Podle vedoucího kuchařského oboru Josefa Solnického je někdy problém s tím, že se představy žáků rozcházejí se skutečností. „Většinou na ten obor přijdou a netuší, co to všechno obnáší. Že je kuchařina fyzicky i psychicky náročná,“ upozornil s tím, že v oboru pak zůstává jen málo absolventů.

To ale nebude případ 18letého Marka Tůmy, který navštěvuje třetí ročník oboru kuchař-číšník. „Vařil jsem už od malička. Pomáhal jsem mámě v kuchyni, četl jsem kuchařky. Myslím, že jsem měl před ostatními spolužáky trochu náskok,“ přiznal Marek, který by si do budoucna rád udělal maturitu a absolvoval kuchařské kurzy. „Rád vařím něco neobvyklého, zajímají mě cizí kuchyně,“ poznamenal a dodal, že jeho snem je pracovat v nějaké lepší restauraci.

Práce s mistrem

Spolupráci se skutečným mistrem kuchařem si už také vyzkoušel. „Zúčastnil jsem se soutěže a vařil jsem na Beko Fresh festivalu se Zdeňkem Pohlreichem. Byli jsme tam asi čtyři, naštěstí jsem nic nezkazil. Ale byly to nervy, vařili jsme před stovkami lidí,“ zavzpomínal.

Gastroden není jediná akce, kterou se frýdlantská střední škola na veřejnosti prezentuje. Oblíbené jsou Svatohubertské slavnosti či Hejnický dřevorubec.