Na Zámku Svijany si připravili do konce roku bohatý program. O první adventní neděli, 28. listopadu, proběhne adventní koncert Jana Vančury se skupinou Plavci v komorní atmosféře zámecké kaple sv. Jana a Pavla. Bude mu předcházet rozsvícení vánočního stromu na nádvoří zámku a chybět nebudou ani tradiční vánoční trhy.

Podobně jako předchozí ročníky i ten letošní zakončil hudební koncert. Tentokrát tu čest měla rokenrolová skupina Přehmat z Liberce. Pro posluchače si připravila řadu prověřených písní z repertoáru klasiků rokenrolu a rockabilly jako například Johny Cash, Elvis Presley, Buddy Holly či The Shadows. „Naše hudební skupina vznikla právě proto, abychom připomněli tyto bardy a zavzpomínali na časy, kdy vznikaly dnes již legendární songy,“ podotkl Martin Wildner z Přehmatu.

Na své si přišli i milovníci pěnivého moku. Mohli vyrazit na exkurzi do Pivovaru Svijany za doprovodu sládka Petra Menšíka. Navštívili novou stáčírnu plechovek, ochutnali nefiltrované pivo přímo z ležáckého tanku a podívali se do prostor otevřených spilek. U příležitosti svátku svatého Václava navíc ve Svijanech uvařili tři várky speciálního piva DUX, což latinsky znamená vévoda. „Tak jako je svatý Václav patronem českým a moravským, tak je také ochráncem českého piva a všech pivovarníků už od dob krále českého a císaře římského Karla IV.,“ vysvětlil Stejskal.

Koho zmohl hlad, ten mohl doplnit energii u stánků s občerstvením. Nechyběly sejkory, grilované maso a klobásy, langoše a další pochutiny. Živo bylo i v sektoru pro děti. Mohly si vyzkoušet lukostřelbu, projet se na koni, svézt se na dobovém kolotoči a seznámit se s dravými ptáky a dokonce i velbloudem. „Moc se nám tady líbí. Je to takový únik z každodenní všednosti. Když už máme volno, rozhodli jsme se ho strávit venku a ne na gauči před televizí,“ netajila nadšení Jana z Liberce, která přijela s celou rodinou. „Manžel hned vyzkoušel pivo a děti jsou nadšené z volné repliky chlebové pece ve středověku,“ doplnila.

"Mami, já bych chtěl být taky rytířem,“ zasnil se během podívané jeden z přítomných klučíků. Václav zakončil své vystoupení projevem, ve kterém popřál hodně sil do budoucna. „Dej Bůh štěstí,“ pronesl a před svým odjezdem se posilnil korbelem piva.

Na svatého Václava každá pláňka dozrává. Svatý Václav v slunci září, sklizeň řípy se vydaří. Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní. To je jen zlomek pranostik, které se pojí s 28. zářím. Právě tento den byl zasvěcen patronovi českého piva svatému Václavovi, který se o svém svátku objevil i na Zámku Svijany.

