Na dvoře Centra pro zvířata v nouzi – Archa v Liberci opět vyrostl strom dárců, na který mohou příchozí navěsit ozdoby sloužící jako potrava pro ptáky. Je to taková odměna pro ty, kteří dovezou do útulku nadílku pro opuštěná zvířata. Mezi ně se zařadila i regionální redakce Deníku, která každoročně na začátku prosince dováží mikulášskou nadílku.

„Z materiálních darů uvítáme raději menší množství kvalitních dražších granulí pro střední a velká plemena. Kvalitní granule se poznají podle toho, že ve složení mají na prvním místě uvedené maso a nikoliv obiloviny,“ informovala vedoucí útulku Lenka Čápová. Mezi žádané dary dále patří konzervy pro kočky i pro psy, rýže, antiparazitika na vnitřní i vnější parazity, vlašské ořechy ve skořápce a v menším množství i jablka a mrkev.

Útulek bude otevřen i během vánočních svátků, ale se zkrácenou pracovní dobou. Každoročně sem dorazí zájemci o venčení i na Štědrý den. „Zájem o venčení je větší z řad rodin s dětmi z důvodu prázdnin a možnosti jak strávit volný čas mimo televizi,“ upřesnila Čápová.

Před Vánoci bývá zvykem zvýšený zájem o adopci opuštěných zvířat. Jak ale vedoucí útulku zdůraznila, živý dárek by neměl být překvapením. O tom svědčí dvě morčata od starší paní, která je dostala jako společníky od svých dětí. Ukázalo se to jako naprosto neuvážený dárek, který stará paní nebyla schopná zvládnout. Morčata tak skončila v útulku. „Pokud se na adopci dohodne celá rodina, tak v tom nevidíme problém,“ podotkla Čápová. Aktuálně převažují v útulku psi, ale mají na tuto dobu i nezvykle mnoho kočiček. Doplňuje je samička králíka a dvě morčata.

Naprosto negativně se staví k živým dárkům Veronika Slavíková z útulku Dogsy v Jestřebí na Českolipsku. Věří, že za tím nestojí špatný úmysl od dárce, ale ve většině případů končí tento dobrý skutek opuštěním zvířete. „Je opravdu potřeba, aby nový majitel psa poznal a pořádně vše promyslel. Je to přeci jen závazek na 15 let,“ zdůraznila s tím, že díky tomuto přístupu neevidují zvýšený zájem o čtyřnohé parťáky v období adventu. „Pro nás je totiž důležité vybrat dobrý domov napořád než rychlá adopce bez rozmyslu a vrácení psa zpět do útulku. To by postrádalo smysl,“ dodala.

Provoz útulku mohou lidé podpořit finančně či materiálně, nejvíce uvítají kvalitní krmení, konzervy, deky, ocet či savé podložky pro štěňata.

Pomáhá kalendář i tatéři

Benefiční psí kalendář, který přibližuje místa v Libereckém kraji, opět vydal liberecký spolek Šance zvířatům. Každý z čtyřnohých parťáků má za sebou cestu, na které zažil i něco špatného, ale vždy měl jejich příběh šťastný konec. „U kočičího kalendáře jsme na poslední chvíli netušili, zda budeme mít dost financí na jeho tisk, ale jakmile bylo jisté, že to utáhneme, šli jsme do něj. A výsledek je povedený,“ svěřila se za spolek Františka Zverková.

Kalendář je k dostání buď na e-shopu spolku či na vybraných místech jako kočičí kavárna v Liberci, veterinární ordinace Envet v České Lípě nebo turnovská restaurace U Meha.

Zároveň se mohou zájemci zapojit do vánoční tattoo akce, která běží na Facebooku spolku. Tatéři věnovali motivy, které se následně draží. Výherci pak pošlou peníze spolku a na tetování se domluví s konkrétním tatérem, který věnuje svou práci a barvy na dobrou věc. Vedle toho mohou lidé přispět i kvalitním krmivem či kočkolitem. „Před Vánoci vždy registrujeme zájem pomáhat, ale letos ne přímo zvýšený zájem o adopce, protože štěňátka už naštěstí domov našla dřív a malá koťata teď nemáme. Pokud máme mláďata, tak ano, lidé se je snaží ulovit jako dáreček,“ nastínila situaci Zverková.

Nákupem tašky lidé podpořili Centrum Kašpar. Celkový výtěžek trhl rekord

Podle ní představují živé dárky příliš impulzivní záležitost a lidé by si takový dárek měli domluvit s obdarovaným, zda o něj a o zodpovědnost s ním spojenou vůbec stojí.

Spolek Šance zvířatům navíc oslavil významné jubileum, o opuštěná zvířata se stará už deset let. „Do dalších deseti let si přeji, aby se nám konečně podařilo najít vhodnou nemovitost pro naši činnost, kde bychom mohli pomáhat zvířatům další desítky let,“ dodala Františka s úsměvem.