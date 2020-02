Ve dne takovou, v noci jinou. Musíš podobu mít, jedině až pravou lásku najdeš, bude vše jak má být. S takovou kletbou se musela potýkat princezna Fiona, než ji vysvobodil zlobr Shrek v doprovodu Oslíka. A nyní tento příběh ožívá jako muzikál plný humoru, kouzelnických efektů a pohádkových bytostí za doprovodu živého orchestru. „Věřím, že živý orchestr a sbory pod vedením dirigenta Františka Šterbáka budou mít neuvěřitelnou sílu a že muzikálový Shrek bude pro diváky nejen vtipná a velkolepá podívaná, ale také jedinečný hudební zážitek,“ řekl producent Jiří Dušek.

Role Shreka se zhostil Jiří Zonyga mající už zkušenost se zpěvem za doprovodu živého orchestru. „Před pár lety jsem účinkoval jako sólista Metropolitního symfonického orchestru Brno, kde jsme hráli hity světových velikánů jako Led Zeppelin, Deep Purple či Kiss,“ přiznal český zpěvák.

PRINCEZNU SI UŽÍVÁ

Kromě muzikálové scény stojí za zmínku i velkolepé kostýmy, které pro českou verzi stvořila výtvarnice Lucie Uhlíková. Původní americká muzikálová předloha dokonce za ně získala i cenu Tony. „Princeznu jsem vlastně dosud nehrála, baví mě ty krásné vypasované šaty i pocit, že si jako princezna můžu dělat tak trochu co chci,“ podotkla ke své roli Fiony herečka Ivana Jirešová, známá pro české diváky například ze seriálu Ordinace v Růžové zahradě. To Karel Zima má z hraní ve zvířecím kostýmu trochu jinou zkušenost. „Během představení jsem vlastně v kožichu a takto celou dobru hrát a zpívat je tak trochu odtučňovací kúra,“ smál se představitel upovídaného Oslíka.

Muzikál Shrek je celosvětově velmi úspěšný. Kromě Broadwaye se představil také na jevištích v Londýně, Madridu, Budapešti, Buenos Aires, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Izraeli, Polsku nebo třeba také v Portoriku. Divadelní představení na Broadwayi bylo navrženo na celkem osm muzikálových cen Tony.

„Muzikál Shrek je pro nás srdcovka. Dlouho jsme žádali o práva, pro která jsme si nakonec jeli do New Yorku. Věřím, že vás muzikál Shrek nadchne a uhrane stejně jako nás, když jsme ho viděli poprvé a na konci představení nadšeně tleskali. Přijďte, uvidíte, bude se vám to opravdu líbit,“ lákal diváky režisér Roman Štolpa. O jeho slovech se může liberecké publikum přesvědčit v sobotu 22.února v Home Credit areně.

SOUTĚŽ:

Tři z vás mohou vyhrát dva lístky na muzikál v Liberci. Stačí správně odpověď na soutěžní otázku, která zní: Ve kterém roce měla filmová předloha Shrek premiéru? Své odpovědi posílejte do středy 19. února na e-mail jiri.louda@vlmedia.cz.

V hlavních rolích:

Jiří Zonyga / Jan Kříž – Shrek

Ivana Jirešová – princezna Fiona

Ondřej Zima – Oslík

Ondřej Bábor – lord Farquaad

Renáta Podlipská / Marie Křížová – Dračice