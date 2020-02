„Uskutečňujeme takové tematické akce, které jdou ruku v ruce s jógovým přístupem, rozšiřují jej zase o jiné poznání a vjemy, a tak lidé mají možnost rozvíjet svou praxi jógy celistvě tak, jak by to mělo být,“ svěřila se mladá jogínka v rozhovoru.

Jak se zrodil nápad na otevření onko jógy?

Byli jsme osloveni neziskovou organizací Karma srdcem, zda bychom měli zájem otevřít tyto lekce, protože právě onko jóga je jedním z jejich projektů. Protože pomoc a jóga jdou ruku v ruce, od prosince 2019 probíhají v našem studiu pravidelné lekce, které jsou pro onkologické pacienty zdarma. Toto téma je mi je osobně blízké. Můj dědeček na rakovinu zemřel, když jsem byla ještě dítě. Tenkrát jsem nic moc dělat nemohla, ale dnes už vím, že mohu pomoci, a tak to dělám.

Co je jejím cílem a v čem se liší od klasické jógy?

Onko jóga se od klasické jógy neliší, vychází z ní. Zaměření lekcí však musí zohledňovat zdravotní omezení, které toto onemocnění způsobuje. U každého pacienta je to jiné. Co je ale pro všechny podstatné, je ohromná důležitost psychické pohody. Samozřejmě ne vždy může být člověk „v pohodě“, ale podstatné je pracovat se sebou, porozumět tomu, co se odehrává a dodat tělu zpět potřebnou sílu a energii, o kterou kvůli onemocnění a často náročné léčbě přichází. Znovu objevení radosti představuje první cílem, pak už to jde skoro samo. Tím nechci situaci zlehčovat, ale je prostě neuvěřitelné vidět proměnu v lidské tváři, která vychází z vnitřní radosti.

Lze jógu vnímat jako alternativní prostředek, který pomůže nemocným minimálně po psychické a duševní stránce?

Slovo alternativní bych tady vůbec nepoužila, zavání totiž něčím zvláštním, tajemným a funkčním jen občas. To jóga není. Naopak je zřejmá, čistá a přístupná. Nemocným pomáhá nejen po psychické, ale i po fyzické stránce. Jednu od druhé totiž nelze odpojit. V jógové praxi mají lidé právě možnost zavnímat toto propojení, i když prochází nemocí. Všimnou si, že mnohé mají ve svých rukách, a hlavně si uvědomí svou vnitřní sílu a naučí se s ní znovu pracovat. Od toho tu jsme, abychom si pomohli navzájem a vrátili do svého života lidskost a radost.

Když se ohlédnete zpět do roku 2019, jak byste ho zhodnotila? Co považujete za největší úspěch?

Jóga nás učí žít v přítomnosti, proto se moc neohlížím. (úsměv). Hodnotit něco, co bylo, se mi zdá dneska už zbytečné. Spíše hodnotím to, co je teď a tak rovnou vidím, jak na tom jsme. Jsme spokojeni, učíme se, rozvíjíme, radujeme se a je vidět, že lidé, kteří jsou v tom s námi, to mají podobně. Úspěch vidím v tom, že lidi kolem nás jsou spokojenější, před a po jógových lekcích spolu vzájemně komunikují, povídají si i sdílejí. Lidé začínají cítit, že ten další člověk nemusí být nutně nepřítel, se kterým je nutné soupeřit, ale odkrývají i něco víc, schopnost postupného otevření se druhým. Nejde to rychle, ale krásně se to vyvíjí. Z toho mám velkou radost, protože přátelská atmosféra je to co nám v dnešní společnosti dost chybí. No a u nás to máme, a to považujeme za úspěch.

Co chystáte na rok 2020? Máte už předběžný harmonogram akcí, na co se mohou návštěvníci těšit?

Ten rok už je v plném proudu, takže už jenom jdeme s tím, co přichází. Čekají nás víkendové jógové kurzy, na hezkých místech, což je u nás novinka. Doteď to byly jógové víkendy a nyní jdeme zase do větší hloubky. Jarní tradiční výlet na Srí Lanku nebo jógový mini festival, který proběhne 7. června v prostorách neuvěřitelné historické továrny v Lomnici nad Popelkou. Určitě nás čeká i mnoho dalších momentů, které vůbec neplánujeme, ale určitě přijdou, jsme sami zvědaví, jaké to všechno bude.

Dali jste si nějakou metu, cíl, čeho byste rádi dosáhli v tomto roce?

Nedali (úsměv). Máme docela rádi, když víme předběžný směr, kam se asi ubírat, ale přesného plánu se nedržíme, protože to ubírá na volnosti i kreativitě, takže bychom vlastně šli sami proti sobě. Někdo má zase rád, když přesně ví, co kdy bude dělat a má to naplánované, což nikomu neberu, ale my to máme raději takhle. Inspirace a realizace pak může přijít kdykoli, a to si užíváme.

Obecně často se ve studiu konají speciální a tematické večery. Jak je vybíráte?

Vždy uskutečňujeme takové tematické akce, které jdou ruku v ruce s jógovým přístupem, rozšiřují jej zase o jiné poznání a vjemy, a tak lidé mají možnost rozvíjet svou praxi jógy celistvě tak, jak by to mělo být. Často probíhají relaxační večery s muzikoterapií a živými nástroji, které nám pomohou znovu se dotknout čisté harmonie a připomenout si, že se můžeme zastavit a jen přijímat, pozorovat, poslouchat. Že nemusíme nikam utíkat a spěchat. A to je pro nás v současné společnosti ohromně důležité, vracet se ke své podstatě, znovu ji objevit. Také organizujeme tematické workshopy, kde se detailně zaměřujeme na jednotlivá témata, která rozvíjíme více do hloubky. Aktuálně je v běhu série workshopů Funkční jóga, kde se soustředíme na to, jak tu svou jógovou praxi mít skutečně funkční, tzn. takovou, kde člověk v souladu se sebou sama pracuje s tělem i nitrem a je schopen se naučit vnímat, jestli jeho přístup v praxi si neprotiřečí nebo mu třeba neničí tělo v nesprávně nastavených pozicích.

Koncem února se rozběhne ještě další cyklus workshopů „Práce s tělem, aneb i tělo jsem já“, které jsou realizovány ve spolupráci s Libereckým institutem pro psychoterapii a psychosomatiku. Čeká nás také workshop jógy pro ženy, meditační techniky, yin jóga, práce s energetickými centry nebo jóga pro nastávající maminky. Témata jsou zajímavá a mezi jogíny oblíbená, což nás těší, protože rádi pracujeme s podobně naladěnými lidmi. Dělá nám to radost. (úsměv)

Klasikou jsou i jógové víkendy. Co na nich mohu zažít?

Prohlubování jógové praxe, příjemnou změnu prostředí i seznámení s podobně naladěnými lidmi. Výhodou je to, že když si vyrazíte na víkend s jógou, i všední povinnosti zůstávají doma a vy tak máte mnohem více času i prostoru na práci sama se sebou. Já miluji cestování, takže jezdíme na zajímavá místa, ne klasické turistické cíle, ale místa, která mají svou osobitou atmosféru a vlastně jsou takovými našimi přechodnými domovy. Někdo rád brzké ranní lekce, někdo se naopak rád prospí a praktikuje až přes den. Co mají ale víkendy společné, je uvolnění. Ať je zaměření relaxační nebo dynamické, uvolnění přijde vždy a člověk dobije své vnitřní baterie a pozná, že odpočinek není zakázané slovo. I lidé, kteří jsou většími samotáři, si přijdou na své, mohou tak být celý víkend sami a připojují se jen na jógovou praxi. Na své si přijde opravdu každý a lidé odjíždějí spokojení a příště s námi vyrážejí znovu. Takže i jóga na cestách nás moc baví.