Jablonec n. N. - Projekty přinášejí do škol nové vybavení, při pokusech přijdou žáci přírodovědným předmětům na chuť, učitele ale odrazuje papírování

Ilustrační snímek. Projekt TechUp "jede" i na sklářské škole v Železném Brodě | Foto: Deník

Fyzika nepatří k oblíbeným předmětům. O opaku se ale přesvědčili žáci základní školy z Malé Skály, kteří strávili hned pět vyučovacích hodin v učebně fyziky v jabloneckém Gymnáziu U Balvanu.

„Přišli k nám v rámci projektu TechUp, který má podpořit vztah žáků k přírodovědným předmětům. Tem nabízí žákům v rámci projektových dnů vyzkoušet si nové pomůcky a při pokusech si hodně informací také v praxi ověřit," uvedla vyučující fyziky na gymnáziu Radka Procházková.

Žáci ze základních škol mají zároveň možnost si prohlédnout gymnázium a poznat výuku i nové prostředí. Do dvouletého projektu se v Libereckém kraji zapojilo 29 škol. První projektový rok, který končí v červnu, se osvědčil.

„V dnešním projektovém dnu budeme zkoumat základy optiky, odraz a lom světla, zobrazení zakřiveným zrcadlem nebo čočkou. Každá škola se u nás vystřídá čtyřikrát, protože máme určená čtyři témata," popsala projekt vyučující fyziky.

Gymnázium navštěvuje v rámci projektu ještě jablonecká škola z Pivovarské ulice a z Kokonína a základní sportovní škola z Tanvaldu.

„Třídy si zvu podlé tématu, ke kterým jsme se v projektu zavázali. Za dva roky musíme připravit čtyřicet projektových dnů a to není málo. Dodatečně jsme ještě dostali za úkol připravit pro žáky ze základních škol exkurze," uvedla další plán Procházková.

Právě exkurze, ze kterých musí žáci doložit hmatatelný důkaz o tom, co viděli, budou při realizaci projektu oříškem. Stejně jako byrokracie a papírování, které každou takovou aktivitu ve školách provázejí. Učitelé by se raději o to více věnovali konkrétní práci se žáky a dalším svým pracovních povinnostem.

„Projekt se mi líbí, dozvíme se v něm hodně nového," potvrdil Jirka Koucký, žák sedmé třídy z Malé Skály. Jeho spolužák Vašek Kosnar byl sdílnější: „Fyzika mě baví a tohle je zajímavý projekt. Chtěl bych po základní škole ale pokračovat raději na nějaké průmyslovce než na gymnáziu. Z fyziky budu mít asi jedničku. Tenhle projekt určitě nuda není."

Dopoledne s fyzikou, kterou většina žáků nemá v lásce, uteklo sedmákům z Malé Skále velmi rychle. Pětihodinovku zpestřily především zajímavé pokusy. Jen Vašek Kosnar si postěžoval, že jejich učebna fyziky na základní škole je lepší, vybavení mají také kvalitní a ve svých hodinách se pokusům věnují.