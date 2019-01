Jablonec nad Nisou - Děti s kombinovanými vadami a autismem z Mateřské školy speciální v Jablonci nad Nisou už nebudou ochuzeny o žádnou zábavu, kterou podnikají ostatní děti v předškolním věku.

Děti ze speciální MŠ v Jablonci n. N. | Foto: archiv

Umožní jim to speciální dohled osobních asistentů, kteří jim pomohou zažít běžné životní situace a usnadní jim kontakt s jejich malými vrstevníky. Na péči asistentů přispěla Nadace ČEZ částkou 205 tisíc korun.

Handicapované děti se samy špatně zapojují do veškerého dění už od mateřské školy. Nemohou vždy navštěvovat kulturní, společenské ani zájmové aktivity a celkově mají méně z věcí, které se okolo nich dějí. „Ať už dítě trpí jakýmkoliv postižením, má právo maximálně si své dětství užít. Doba, kdy chodí do školky, je navíc klíčová pro budoucí schopnost začlenit se do společnosti," uvedla Jana Brethová, ředitelka Mateřské školy speciální v Jablonci.

S tímto cílem vznikl v jablonecké mateřské škole projekt „Osobní asistence pro děti s kombinovanými vadami a autismem". Dvojice osobních asistentů placených právě z peněz nadace se bude trojici dětí věnovat po dobu šesti měsíců. „Projekt se významně podílí na začlenění dětí s postižením do běžného života. Zároveň je přínosný i pro rodiče těchto dětí, kteří díky asistentům získají více času na zaměstnání i na společenský život," doplnila ředitelka Jana Brethová.

Na asistenční péči přispěla Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů, které je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, vzdělání, sportu, kultury nebo právě sociálních služeb.

„Každou snahu o zapojování dětí s handicapem do běžného fungování společnosti považujeme za dobře vynaložené úsilí, které si zaslouží obdiv i podporu. Věříme, že jim pomoc asistentů pomůže při vytváření návyků a sociálních vazeb," uvedla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.