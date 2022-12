Na poslední rozloučení s ním dorazily odhadem asi dvě stovky profesionálních i dobrovolných hasičů, jejich červenobílá auta obklopila všechna volná místa kolem hřbitova. Zahaleni do smutku přišli přátelé, sousedé, spolupracovníci. Část kondolujících musela zůstat i na schodišti před obřadní síní, která byla zaplněná do posledního místa. Řada lidí dávala nepokrytě najevo své pohnutí. Zjihlé a zasmušilé byly i tváře tvrdých chlapů.

Přijeli hasiči i ze saské Lužice – z Bertsdorf – Hörnitz, s nimiž se skaličtí hasiči léta přátelí. „Hasiči jsou jako rodina, která funguje. Na dálku se k pietnímu aktu tady na hřbitově připojují nesčetné stanice hasičů nejen po celém kraji, ale po celé zemi. Před časem to obdobně bylo i u obětí z Koryčan,“ řekl Jakub Sucharda z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Přátelé zemřelého hasiče tragédií trpí. Jednal promyšleně, neriskoval by, říkají

Během smutečního obřadu hovořila Hedvika Zimmermannová, duchovní Církve československé husitské z Hrádku nad Nisou. „Smrt je skutečnost, kterou musíme přijmout, z té se nedá vymluvit a vysvětlit jí, že ještě nenadešel čas. Že 39 let je přeci strašně málo. A tak s láskou a úctou vzpomínejme na to, co jsme s Honzou a díky jemu pěkného prožili, čím byl náš život s ním obohacen,“ řekla farářka s tím, že zesnulý by si jistě nepřál, aby ti, které měl rád, byli zarmouceni.

Zesnulého kolegu uctili hasiči Ústeckého kraje

U rakve v obřadní síni stáli čestnou stráž hasiči z Dvořákovy jednotky ze Skalice u České Lípy. „Byli jsme skutečně velcí přátelé, svěřovali jsme se navzájem i s osobními věcmi. Honza byl perfektní kamarád,“ shrnul Aleš Dvořák. Lakonicky zareagoval další z parťáků Štěpán Kozák: „Společně jsme zažili spoustu příjemných i nepříjemných věcí. Bude mně moc chybět.“

Pochovávaného kolegy ze skalického zastupitelstva si pro jeho postoj k životu velmi vážil také Josef Hrdlička. „Byl zásadový, rozvážný, uměl držet své slovo, dokázal mít vlastní názor a držel se ho . Přesto však také dokázal naslouchat i jiným názorům a argumentům. Stále o té tragédii, která ho potkala musím přemýšlet. Bude mi hodně chybět,“ sdělil Hrdlička.

Zesnulého kolegu uctili hasiči Libereckého kraje

Přišli ale také mnozí, co Jana Dvořáka přímo osobně nepoznali. „Přišel jsem, protože mě jeho tatínek učil,“ řekl skalický patriot Miroslav Hammer. Nechyběla ani starostka dobrovolných hasičů Libereckého kraje Jiřina Brychcí. „Také jsem Jana Dvořáka neznala, ale jsme silná komunita, držíme při sobě. Rozhodně tohle neděláme, abychom se zviditelňovali na sociálních sítích,“ uvedla Brychcí.

Neštěstí, při kterém Dvořák zahynul, se stalo 30. listopadu, když profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali u požáru roubeného domu v Novém Boru v části Arnultovice. Během hašení požáru se na dobrovolného hasiče ze skalické jednotky zřítila stropní konstrukce. Ostatní zasahující hasiči ho ze sutin vyprostili, okamžitě byla zahájena resuscitace, která byla ale neúspěšná.

Na hasiče při zásahu spadl strop, zemřel. Pod troskami je možná další člověk

Z Českolipska, Libereckého kraje i celé České republiky se rázem zvedla vlna nejrůznějších projevů solidarity. Dvořákova rodná Skalice u České Lípy spolu s tamní jednotkou dobrovolných hasičů zřídila transparentní bankovní účet k shromažďování peněz pro pomoc rodině zemřelého hasiče.

Transparentní účet pro pomoc rodině zesnulého hasiče je u České spořitelny, má číslo 6386360339/0800 a nese přiléhavý název „Vždycky s námi, Inžo“.