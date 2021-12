S výcvikem tam začali letos, když jim kvůli pandemii už druhý rok po sobě odpadly zahraniční výcviky. Za normálních okolností totiž do Heřmanic přijíždějí na výcvik služebních psů kynologové z celého světa. Pravidelně sem míří delegace z Izraele, Peru a dalších států Jižní Ameriky.

Psy zde cvičí na vyhledávání drog, tabákových výrobků nebo bankovek. V reakci na migrační krizi posledních let zdejší kynologové začali psy cvičit také na vyhledávání lidí v útrobách vozidel. Poslední světová krize – pandemie koronaviru – je pak přivedla na myšlenku zkusit vycvičit psy tak, aby poznali člověka nakaženého covidem-19.

„Bylo vycvičeno pět psů, kteří v červnu složili závěrečné zkoušky. Tito psi pracují na letišti Václava Havla v Praze, kde jsou vybrané určité zájmové lety a psi pak prověří určité pasažéry. Jejich úspěšnost, že najdou covid pozitivního člověka, se pohybuje od 80 do 95 procent,“ vysvětlil kynolog Jan Pleskač.

Dodal, že při tréninku zvolili vyhledávání na rouškách a potu. „Jelikož nebyla známá žádná metodika, zvolili jsme tyto dva systémy, protože se nám zdály jako nejvhodnější. Psi vyhledávají covid pozitivního jedince, nikoli samotný virus,“ dodal Pleskač.

Vedoucí výcvikového střediska v Heřmanicích Martin Kobrč vysvětlil, že každý člověk má nějaký svůj osobní pach, který se nemění. „Vlivem třeba užívání drog, kouření nebo právě nákazou covidem získává další tzv. sekundární nebo terciální pach, který jsou psi schopni rozpoznat,“ uvedl Kobrč.

Jelikož šlo o novou metodu, z důvodu ochrany zdraví psů je před zahájením výcviku poslali do Brna do laboratoře Vysoké školy veterinární, kde jim provedli kompletní prohlídku. „Za každého psa jsme zaplatili 20 tisíc korun. Po skončení výcviku se psi vrátili na prohlídku do Brna, kde zkoumali, zdali se jim něco nezměnilo v organismu. Dělali jim i PCR testy. Za celou dobu se žádné zvíře nedostalo do zdravotních problémů,“ vylíčil ředitel odboru dohledu Generálního ředitelství cel Petr Müller. Kynolog Jan Pleskač doplnil, že zatímco kočkovité šelmy mohou onemocnět covidem, u psů se nákaza zatím neprokázala.

V současné době má v ČR Celní správa 66 psů a 44 psovodů. S výcvikem začínají psi v jednom roku a většinou slouží kolem osmi až deseti let. Doba ve službě se ale může prodloužit, závisí na kondici a zdravotním stavu psa. „Nejdůležitější při výběru psa k výcviku je to, aby chtěl za něco pracovat. Většinou je to nějaká potrava nebo hračka. Pokud nic nechce, tak se s výcvikem nedá pohnout. Jedinec, který nemá motivaci, prostě pracovat nebude,“ zmínil Kobrč.

Přímo v Heřmanicích projde za rok výcvikem asi deset psů. „Psy vykoupíme, posléze vycvičíme a pošleme do praxe. Každý psovod musí přijít z praxe jednou za rok se psem na přezkoušení, aby potvrdil svoji certifikaci,“ doplnil kynolog Pleskač.

Za 25 let fungování heřmanického výcvikového střediska zde vycvičili asi tisíc psů. „Je to špičkové výcvikové centrum Celní správy. Vycvičení psi z Heřmanic putovali do celého světa. Nejslavnější pes se jmenoval Caro, odešel do Peru a našel tam obrovské množství drog,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová, pod jejíž gesci Celní správa spadá.

Aby mohlo výcvikové středisko fungovat a rozvíjet se, postavili zde novou halu za 45 milionů korun, která má zlepšit podmínky pro trénink a výcvik psů. „Jsme na severu Čech. V podzimních a zimních měsících byl problém trénovat venku, protože byla brzy tma. Díky nové hale může výcvik probíhat prakticky nepřetržitě a intenzivněji,“ informoval Müller.

Rozvoj areálu by měl pokračovat i do budoucnosti, kdy by se měla rozšířit také ubytovací kapacita, aby sem mohlo přijet více psovodů na trénink. Projekt za sto milionů je zatím jen na papíře, hlavní brzdou rozvoje je nedostatek financí. „Máme statut Světové celní organizace, školíme tady psovody a cvičíme psy z celého světa. Abychom mohli areál dál rozšiřovat, tak jak to máme naplánováno, musíme nejprve najít finance,“ vysvětlil generální ředitel Generálního ředitelství cel Celní správy ČR Milan Poulíček.