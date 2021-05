Na podzim roku 1989 lidé demonstrovali a vyzývali: Havel na Hrad! Nyní se chystají protesty, které požadují odchod současného prezidenta.

Milion chvilek pro demokracii. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Veronika Zimová

"Minulý týden jsme to všichni jasně viděli. Prezident Miloš Zeman, vláda Andreje Babiše, komunisté a SPD dlouhodobě směřují naši zemi do područí Ruska. Vraždí tu ruští agenti a náš prezident mlčí. Rádoby rázné kroky vlády nesmí zakrýt její odpovědnost za současnou situaci a dlouhodobě toxickou politiku. Už je to za hranou únosnosti!" zdůrazňuje ve svém prohlášení občanská iniciativa Milion chvilek pro demokracii. Ta svolává na čtvrteční 18. hodinu demonstraci v duchu hesla: Hrad za hranou, republika v ohrožení!