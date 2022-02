Nové centrum vznikne při Střední průmyslové škole v České Lípě. Úspěch školy, která se dlouhodobě věnuje osvětě v oblasti kybešikany, těší i jejího ředitele Petra Veselého. „Jsme nadšení a těšíme se na výzvy, které to přinese. Svět se mění, přesouvá se do on-line prostředí a ruku v ruce s tím roste riziko kybernetických hrozeb. Aktuální situaci jsme před dvěma lety zohlednili koncepční změnou výukových plánů oboru IT,“ sdělil Veselý s tím, že na škole mají upgradované serverové a síťové technologie.

Místní studenti navíc mají za sebou úspěchy v IT soutěžích. Obsadili první místa na celostátní soutěži Bobřík informatiky v obou středoškolských kategoriích a na soutěži Kraj pro bezpečný internet v kategorii PLUS. „V tomto přijímacím řízení budeme už přijímat dvě třídy ajťáků na nový školní rok. Plánované centrum vlastně zapadá do našeho nastaveného konceptu,“ dodal Veselý s tím, že během nabíhání čtyřletého cyklu počítají s průběžným rozšířením pedagogického sboru.

V současnosti vzniká koncepční materiál centra, Liberecký kraj totiž vyhlásil výběrové řízení na studii proveditelnosti. „Vznik centra v prostorách školy předpokládá v první fázi investici do počítačové infrastruktury a do personálu. Studie má přinést detailní pohled na věc,“ informoval náměstek hejtmana pověřený řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Dan Ramzer.

Výhledově je v plánu také vybudování metodického centra pro pedagogy nebo vytvoření návazných kurzů ve spolupráci se zaměstnavateli. „Nebráníme se ani studijnímu programu vytvořenému na míru krajským odvětvím,” podotkl Ramzer.

Podle marketingového manažera Smart akcelerátoru Libereckého kraje Lukáše Jokla právě studie proveditelnosti ukáže, kolik bude vybudování centra stát a časový horizont jeho vzniku. „Myslím si, že do budoucna bude o tento obor čím dál větší zájem, máme i signály, které nás k tomu vedou. Kybernetická bezpečnost patří aktuálním tématům,“ zdůraznil. To dokazuje například i počet spáchaných trestných činů v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí. Zatímco v roce 2020 řešila krajská policie 482 těchto případů, loni už to bylo 624.

„Nejčastěji se jedná o podvody spáchané prostřednictvím počítače, jako jsou například nabídky neexistujícího zboží, za které lidé zaplatí a nikdy ho neobdrží,“ řekla mluvčí policie Ivana Baláková. Mezi časté případy patří i neoprávněné přístupy k počítačovému systému a nosiči informací a následné zneužití dat pachateli.

Dlouhodobá vize školy je sloužit do budoucna jako centrum, které kromě vzdělávání vlastních žáků, žáků ostatních škol, zaměstnanců firem a samospráv nabídne hlubší možnosti spolupráce. Svou roli může hrát při řešení bezpečnostních incidentů a také jako pořadatel soutěží lokálního i celorepublikového charakteru. „Firmy nebo samosprávy budou moci centrum využít při implementaci prvků kybernetické bezpečnosti během stavby nových IT systémů nebo během zavádění nových technologií,“ dodal Jokl.