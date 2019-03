„V médiích se objevily informace, že Jablonec nechce za tramvaj doplácet. To ale není pravda, peníze máme připraveny, jen jsme nevěděli, jak je zákonně poslat,“ popsal primátor Jablonce Milan Kroupa. Tramvajovou dopravu objednává podle nového dodatku smlouvy u dopravního podniku (DPMLJ) město Liberec. To smlouvu s Jabloncem zatím uzavřenou nemá.

„Proto jsme na takovém základě nemohli Liberci cokoliv legálně zaplatit,“ vysvětlil Kroupa. Radní nakonec schválili na mimořádné schůzce platební příkaz. „Platební příkaz může rada města schválit, byl to jediný možný způsob, jak zaplatit,“ poznamenal tajemník jabloneckého magistrátu Marek Řeháček.

Platební příkaz chápe jablonecký magistrát jako provizorní řešení. „Než spolu s Libercem sepíšeme zákonnou smlouvu,“ doplnil primátor. Liberec si už vloni nechal vypracovat kompenzační model, který zanalyzoval náklady na provoz linky a stanovil, jak se na něm má která ze stran podílet.

„Vyšlo z něj, že linka číslo 11 stojí ročně asi 100 milionů korun. Přibližně 15 milionů pokryjí tržby, 45 milionů zaplatí Liberec, 17 milionů přispěje Liberecký kraj a zhruba 23,5 milionu vychází na Jablonec,“ popsal liberecký primátor Jaroslav Zámečník. Tolik peněz se ale Jablonci platit nechce. Za rok 2018 totiž jablonecký magistrát platil příspěvek za provoz tramvaje jen necelých 11 milionů. Pro letošek to má být o 12,5 milionu více. S tak obřím navýšením doplatku vedení radnice nesouhlasí.

„Jedná se o nárůst nákladů vyšší než sto procent. Byli jsme připraveni zvednout cenu o pětadvacet procent kvůli nárůstu mezd a cen energií, takhle obří nárůst nám nebyl vysvětlen,“ přiblížil primátor Jablonce Milan Kroupa. Jablonec teď společnosti PRO CEDOP zadal vypracování vlastní analýzy nákladů a návrh metodiky rozdělení nákladů.

„Budeme rádi, když si Jablonec nechá vypracovat svůj model. Pak se o tom začneme bavit, budeme muset najít nějaký kompromis,“ reagoval liberecký primátor Zámečník. Podle vyjádření předsedy představenstva DPMLJ Michala Zděnka je podniku v zásadě jedno, které z měst provoz uhradí.

Vše by mělo být spočítáno nejpozději do půlky dubna. Do 3. května pak musí existovat smlouva o platbách mezi Jabloncem a Libercem. Do té doby chce totiž Jablonec požádat o dotace na prodloužení tramvajové trati do centra města. Spory mezi DPMLJ a Libercem na straně jedné a Jabloncem na straně druhé začaly v minulém roce a vyústily až v krizové řešení MHD v Jablonci. Na konci letošního ledna město urychleně domluvilo provoz MHD se společností BusLine.

Tramvajová trať spojuje obě města od roku 1955. Zástupci obou měst deklarují, že provoz na ní chtějí zachovat i nadále.