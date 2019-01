Teplicko - 5. ročník Proměn Deníku a Studia Jana Burdová, pomohl šesti dámám cítit se lépe a sebevědoměji. Vítězkou je Kateřina Bartošová.

Slavnostním večerem skončil 5. ročník Proměn s Deníkem a Studiem Jana Burdová. Do teplického studia, kde proměny šesti dam vznikaly, přijely nejen všechny účastnice, ale i partneři a ti, kdo se na projektu společně podíleli.

Milena Špátová z Mladé Boleslavi, Martina Folkertová z Oseka, Kateřina Bartošová z Benátek nad Jizerou, Jana Šimáková z Pískové Lhoty u Poděbrad, Kristina Wurstová z Rakovníka a Eva Strasserová z Peruce na Lounsku byly soutěžící dámy, kterým jste posílali své hlasy. Hlasování bylo velmi vyrovnané, pořadí se stále měnilo a do poslední chvíle nebylo jasné, kdo bude letošní vítězkou. Do redakce Deníku přišlo do uzávěrky téměř 450 hlasů a další desítky přicházely ještě po ní. Většina hlasujících psala podobně jako Marie Poljaková: „Volba nejpovedenější proměny je velice těžká, všem dámám to moc sluší, studio Jany Burdové je prostě skvělé!" Paní Marie svůj hlas nakonec dala Kateřině Bartošové a ta se také získáním nejvíce čtenářských hlasů stala vítězkou. Na pomyslné stříbrné příčce skončila Jana Šimáková a bronz patří Kristině Wurstové.

Několik NEJ

„Je pro mě těžké uvěřit, že už pátý ročník Proměn s Deníkem opravdu skončil. Moc gratuluji vítězce úžasné paní Kateřině Bartošové, které jste poslali nejen hlasy, ale také krásné komentáře. Tento ročník má hned několik nej – nejvíce přihlášených žen, nejvíce 17 530 „like" na facebooku a dle mého odborného posouzení i nejkvalitnější výsledek práce mého týmu ze všech pěti ročníků. Díky zkušenostem se daří najít a vystihnout styl pro vybranou ženu tak, aby byla sama sebou, aby se cítila svá. To nejprve ocení ona sama, její nejbližší – děti, manžel, rodiče a pak i Vy – čtenáři Deníku. Letos jsme také odpověděli mnoho Vašich dotazů, nejčastěji Vás zajímá, jak si dámy nový vzhled udrží. Odpověď je jednoduchá, my ženy jsme šikovné, umíme si upravit vlasy a také se sami nalíčit. Když nám někdo ukáže jak na to, zvládneme to. Jen musíme v životě dospět do bodu, že chceme o sebe pečovat," říká autorka projektu Jana Burdová.

Když jsme se se všemi ženami potkali na středečním večírku, bylo to dva měsíce po proměně. Všechny byly krásné. A bylo jasně vidět, že je jejich nový styl baví a že se ho jen tak nevzdají.

Některé si svůj styl užijí po několik let, některé na sebe ve víru denních starostí zase zapomenou a pro některé to bude třeba jen pro jednou. Na tom ale nezáleží, ta největší změna se stejně stala uvnitř. Těch několik dnů, kdy se žena cítí pěkně, líbí se sobě i blízkým, má na sebe čas a nakonec čte stovky pochval od úplně cizích lidí – se nedá zapomenout. Je jedno, jestli si žena svůj styl udrží, stačí, když ví, že když bude chtít – tak to zkrátka jde. A to je to hlavní.

Díky partnerům

„Děkuji hlavnímu partnerovi Redken za skvělou spolupráci na Proměnách, stejně jako partnerům Bio Ionic, Giorgio Armani beauty a módnímu domu Van Graff. Největší dík patří realizačnímu týmu Proměn 2015 – Davidovi a Míše za bezvadnou organizaci, kadeřníkům Martině, Leoně a Tereze za krásné účesy, Marcele a Monice za nádherné make-upy a Lindě za stylové návrhy oblečení. Velké díky patří Honzovi za skvělé fotky a zábavu, která často měnila nervozitu z focení na zábavu.

Děkujeme též české herečce Tereze Kostkové, která moderovala finálové párty už třetím rokem. Tereza je nejen oficiální tváří našeho Studia, ale také mou milou klientkou, které se starám o vlasy již čtyři roky. A velmi ráda :)," podotýká Jana Burdová.



„Pamatuji den, kdy mě napadlo, že bychom mohli oslovit několik žen s tím, že bychom jim pomohli s novým účesem, líčením a třeba i oblékáním. Prostě najít jim jejich nový styl. Vůbec mne nenapadlo, jak milý projekt z toho nakonec bude a že osloví tolik z Vás.

Díky Vám a díky Deníku můžeme nejen každý rok pomáhat několika ženám cítit se lépe, ale hlavně inspirovat ostatní, že udělat si na sebe trochu času a věnovat ho úpravě zevnějšku, stojí za to :)

Jsem ráda, že tento projekt sděluje a posiluje známý fakt, že není ošklivých žen, jsou jen takové, které neví jak na to. Děkuji Deníku, že s námi tuhle filosofii žije již pět let."

Jana Burdová, autorka projektu Proměny

---------------------

SOUTĚŽ:

Vítězka čtenářského hlasování:

Dagmar Mončeková z Lovosic.

Blahopřejeme, vítězka se může těšit na poukaz na Proměnu ve Studiu Jana Burdová a také na luxusní Styler od Bioionic v hodnotě 4500 Kč.