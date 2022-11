„Je to pro nás výjimečný okamžik, protože jsme robota dosud neměli. Přivézt by jej měli na konci listopadu, počítáme s tím, že simulátor chirurgické operativy bude nejprve vystaven ve společných prostorách nemocnice, aby se na něj mohli přijít pacienti podívat. V prosinci proběhne jeho stěhování na sály,“ uvedl mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář.

Největší předností robota je zejména jeho přesnost. Schopnosti operačních nástrojů robota jsou mnohem variabilnější a přesnější než u lidské ruky, robot se pohybuje ve více osách, než je schopen při laparoskopických operacích provést člověk. „Je to nepochybně krok kupředu z hlediska přesnosti, z hlediska přesnosti zásahu operace a nepochybně i z hlediska zatížení pacienta, které je ještě menší než u běžné laparoskopické operace,“ shrnul Řičář.

Chirurgický robot přišel nemocnici na 30 milionů korun a další nástroje potřebné k tomu, aby mohl provádět různé zákroky, na dalších přibližně padesát milionů. Celkově tedy vyjde na 60 - 80 milionů korun, kdy část pokryje dotace z IROP React a zbytek půjde z rozpočtu zdravotnického zařízení. Robot se pořídil primárně kvůli urologickým zákrokům, neboť se používá na operaci karcinomu prostaty, nicméně robota používají i gynekologové a chirurgové.

Rekonstrukce sálů jde do finále

Nový chirurgický robot bude stát v renovovaných chirurgických sálech liberecké nemocnice. Při přípravě běžného projektu na přípravu instalace chirurgického robota se zjistilo, že únosnost sálů v celé budově je katastrofální a museli je takřka ze dne na den uzavřít. Jejich celková rekonstrukce přijde přibližně na 100 milionů korun. „Víceméně jsme ve staré budově postavili nové operační sály,“ konstatoval mluvčí špitálu.

V tuto chvíli v sálech druhého patra probíhají dokončovací práce. Počítá se s tím, že na začátku prosince bude druhé patro se čtyřmi sály zprovozněno a začne se v něm opět operovat. Nyní se operace provádějí v nemocnicích v Turnově a Frýdlantu, které patří pod krajskou nemocnici.

„Organizačními změnami jsme dosáhli toho, že zákroky nemusíme odsouvat, nemusí se rušit termíny,“ uvedl už dříve lékařský ředitel nemocnice Tomáš Roubíček. Uzavření operačních sálů se dotklo hned několika oddělení - chirurgie, ortopedie, urologie, traumatologie, gynekologie a neurochirurgie.

Všechno bude nové

Rekonstrukce zahrnula tři podlaží. Ve spodním patře, ve kterém byly stropy s nízkou nosností, jsou nyní nové lékařské pokoje a zázemí chirurgického oddělení a operační sály jsou ve dvou podlažích nad tím, tedy ve druhém a třetím patře. Celkem prochází renovací sedm operačních sálů.

Díky stavu budovy se provedly opravdu důkladné přestavby. „Kromě zesílení stropů jsme operační sály katapultovali do 21. století, výbavou, úrovní i zázemím pro personál i celým technickým backgroundem, který je důležitý pro to, aby medicína mohla probíhat co nejlépe,“ objasnil Řičář.

Nové sály i laboratoře. O stavbu Centra urgentní medicíny se uchází tři zájemci

Nové bude úplně všechno, od podlah až po stropy. Stěny oproti bývalému standardu, kdy se na jejich pokrytí používaly obkládačky, pokrývají desky, které jsou v případě potřeby snadno demontovatelné. Nové jsou rozvody medicinálních plynů, elektroinstalace, jsou tam nové závěsy pro operační přístroje, roboty a operační věže. Úplně nové je zázemí pro operačního robota. „Třetí patro, které jsme začali rekonstruovat řádově o dva měsíce později, by mělo být zprovozněno nejpozději do konce ledna,“ dodal Řičář.

Protože se v nemocnicích ve Frýdlantu i v Turnově podařilo rozběhnout operativu do uspokojivých obrátek, počítá vedení nemocnice s tím, že tam úroveň operativy zůstane zachována. „Umožní nám to rozmanitější úroveň péče o pacienty. V Liberci bude zajištěna péče o náročnější pacienty a diagnózy, které po pooperačním stavu potřebují náročnější následnou péči a zejména ve Frýdlantě budeme provádět jednodušší výkony, předpokládáme zejména jednodenní chirurgii,“ uzavřel mluvčí krajské nemocnice.