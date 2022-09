Bezchybné reflexy ukázal Tomáš Dvořák při cestě na pracovní schůzku v České Lípě. V úterý 13. září ho čekalo na silnici z Práchně do Nového Boru nečekané překvapení. Do cesty mu vběhl jelen. „Byl to mžik. Díky bohu za reflexy a vynikající služební auto. Naštěstí vše dobře dopadlo i pro auto v protisměru,“ popsal silný zážitek Dvořák s tím, že někteří řidiči jsou stále horší než samotná zvěř.