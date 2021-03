Usměvavou obsluhu, prémiovou kávu a kvalitní horkou čokoládu nabízí malá lokální prodejna Yellow Café to Go, která stojí na Šaldově náměstí v Liberci. Svou „derniéru“ si odbude v pátek 26. března, kdy se naposledy otevře výdejní okénko. Pak už zůstane zavřené a potemnělé kvůli vleklým opatřením spjatým s epidemií koronaviru.

Václav Havlíček a jeho manželka otevřeli malou žlutou prodejnu ve stylu kávy s sebou loni v únoru. Inspirovali se na dovolené na Krétě v městečku Hersonissos. Neuplynuly ani tři týdny, když přišel první lockdown. Centrum Liberce se vylidnilo a kavárna přišla o zákazníky. Havlíčkovi nepropadali chmurným myšlenkám, připojili se k vlně solidarity a zdravotníkům nabízeli zdarma kávu a horkou čokoládu. „Před rokem jsme ještě věřili, že se to celé brzy přežene. Léto nám všem dávalo velkou naději, že už bude jen lépe. S příchodem podzimu znovu začala platit nová restriktivní opatření a situace se už nezlepšila,“ zavzpomínal majitel prodejny Yellow Café to Go Václav Havlíček.

Aby udrželi svůj vysněný podnik nad vodou, vzali si dvě půjčky. Letos v lednu kvůli nejistým vyhlídkám dospěli k rozhodnutí, že už nelze déle čekat na zlepšení. „Úvěry nic nevyřešily. Jen jsme si prodloužili naši agonii. Další půjčku už nechceme. To bychom se dostali do dluhové spirály a pak bychom mohli přijít i o střechu nad hlavou,“ zdůraznil Havlíček.

Crowdfundingovou kampaň nevyužili kvůli přesvědčení, že dobročinně by se mělo pomáhat jinde. „Nepřijde nám správné čerpat peníze na neúspěšné podnikání, když například jinde trpí lidé hladem nebo je možné takto pomoci zvířatům v nouzi,“ dodal. V budoucnu měli sami v plánu podporovat Archu Liberec, odkud mají čtyřnohého mazlíčka.

Jelikož fungují na principu výdejního okénka, která mohou být otevřená, nemají nárok na žádnou kompenzaci od státu. „Přitom se aktuálně v centru pohybuje 15 až 20 % lidí oproti běžnému režimu. Kromě jiného také nejsme schopni doložit, že se nám snížily tržby, když naše historie prakticky započala s příchodem pandemie,“ vylíčil majitel prodejny. I to přispělo k rozhodnutí kavárnu zavřít.

Majitelé podle svých slov nečekali, že i po roce bude stále probíhat boj s Covidem-19 a stále se budou muset vypořádat s vládními nařízeními. „To bychom ukončili podnikání hned po první vlně koronaviru. Ušetřili bychom si tím spoustu peněz a také nemalé starosti,“ poznamenal Havlíček.

Řídí se úslovím „nikdy neříkej nikdy“, přesto ve znovuotevření nevěří. Jeden úvěr je bude tížit dalších sedm let a druhý zaplatí z jejich dlouholetých úspor, které si střádali na penzi. „S takovýmto finančním zatížením osobně nevidím další podnikání reálně,“ řekl podnikatel. Často prý přemýšlí nad tím, zda by za tu dobu udělali něco jinak. Došli k tomu, že na aktuální situaci se kvůli nečitelnosti nedalo nijak připravit. „Jsme přesvědčeni o tom, že to je životaschopný projekt. Jen tu chybí ta jistota návratu do normálních kolejí,“ podotkl Havlíček.

Podporu našli i u svých stálých zákazníků. ,,Někteří nám nabízeli půjčení peněz, abychom nemuseli přistoupit k uzavření prodejny. Je to úsměvné a zároveň smutné v tom, že si budeme navzájem chybět. Když na nás padne s manželkou splín, říkáme si, že to nejcennější už máme. A to jsou naši dva malí rošťáci, kteří jsou zdraví, a to je pro nás úplně to nejdůležitější. Všechno ostatní se už musí nějak zvládnout,“ uzavřel Václav Havlíček. Všem, kdo se nacházejí v podobné svízelné situaci, popřál, aby to zvládli lépe a dočkali se se svým podnikáním lepších časů.