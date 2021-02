Příběh šestnáctiletého Kevina z Liberce se podobá filmovému scénáři. Jako dítě prodělal mozkovou obrnu, díky péči rodiny, cvičení a rehabilitaci se mu podařilo dostat z toho nejhoršího. Naučil se jezdit na kole a začal vyhrávat závody, dokonce se stal mistrem České republiky ve své věkové kategorii paracyklistů. Jeho výsledky ale nebyly zadarmo. Úsilí jeho maminky má limity, především finanční. Proto se teď obrací na veřejnost, kterou žádají o příspěvek na tricykl, aby v nadějně rozjeté sportovní kariéře mohl pokračovat.

„Můj prvorozený syn byl krásné, zdravé bezproblémové mimino,“ začíná popisovat Kevinovu zdravotní anabázi maminka „Vyvíjel se tak, jak se dítě vyvíjet má, nestonal. Vše se ale změnilo, když se postavil na nohy a učil se chodit. Něco nehrálo. Pediatr mě uklidňoval, že jde o chůzový stereotyp, který do tří let odezní. Bohužel se mýlil.“ Dva roky pak maminka s Kevinem procházela kolotočem různých vyšetření a až pak zazněla diagnóza: zanedbaná dětská mozková obrna. Nemoc postihla Kevinovy nohy, zlehka jemnou motoriku rukou a pravou hemisféru mozku. „Ani jsem se nestačila zhluboka nadechnout a přišla další jobovka. Bylo mi řečeno, že Kevinovy šlachy jsou už natolik zkrácené, že pokud s tím nezačneme okamžitě něco dělat, skončí do několika let na invalidním vozíku,“ vzpomíná maminka.

Na lítost ale nebyl čas. Od chvíle, kdy se dozvěděli o hrozbě trvalé invalidity, nestrávili jediný den bez „domácího cvičení“. K tomu Kevin pravidelně rehabilituje pod odborným dohledem, podstupuje léčebné programy, jezdí do lázní. V bitvě o jeho osud pak rodina vsadila na sport. „Když jsem se vybrečela, slíbila jsem si, že udělám všechno pro to, aby vedl co nejplnohodnotnější život. Aby sám sebe nikdy nevnímal jako chudinku. Navíc se ze zdravotních důvodů musel stát pohyb stejnou součástí jeho života jako třeba čištění zubů. Mnohem víc než u zcela zdravých dětí. Dnes je Kevča veselý kluk, který jde do všeho po hlavě. A těší mě i to, že je velkým vzorem i pro mladšího brášku, který je naštěstí zdravý. Ale do smíchu nám často opravdu nebylo,“ dodává Kevinova maminka.

Poctivý dříč Kevin si získal respekt i u svého trenéra Mariána Lačného. „Poprvé jsem se s ním potkal v jeho šesti letech na letním táboře ve sportovním bezbarierovém centru pro handicapované,“ říká muž, který sleduje jeho sportovní vzestup už deset let. Kevin se prý spontánně hrnul vyzkoušet si všechny možné sporty, nejvíc mu ale učarovalo kolo. Nikdy nepotřeboval pobízet. Má v sobě přirozený motor. Proto se docela rychle dostal do pravidelné tréninkové přípravy paracyklistů. Klub mu poskytl první sportovní a technické zajištění nejdříve jen na tréninky a potom i při účasti na republikové soutěžích pro handicapované.

Svůj boj se zdravotním handicapem už tedy přes své mládí vybojoval. S čím se ale s maminkou potýkají, je nedostatek financí na tricykl, aby v nadějně rozjeté sportovní kariéře mohl pokračovat. Klub má co do poskytování materiálního zázemí své limity. S dětskou mozkovou obrnou totiž souvisí problém s udržením rovnováhy na klasickém kole. Tricykl je jediná možnost. Nejde ovšem o levnou záležitost. Rodina ovšem vedle nákladů na běžný chod domácnosti ze svého platí i Kevinovy rehabilitace. Mladý sportovec je nezbytně potřebuje, ale pojišťovny je nehradí. Rodina tak s podporou Kevinova trenéra Mariána Lačného a organizací Patron dětí vyhlásila veřejnou sbírku na nový tricykl. Pomoci může kdokoli na adrese https://patrondeti.cz/pribeh/tricykl-pro-mistra-cr-kevina.

Z finální částky 45 tisíc korun se už podařilo vybrat více než 16 tisíc. „Z dítěte, kterému lékaři předpovídali invalidní vozík, je dnes sportovec, který úspěšně reprezentuje svůj sportovní klub a má na to reprezentovat i Českou republiku v zahraničí. Na svůj věk a s překážkami, které musí překonávat, je osobnostně vyzrálejší než leckteří třicátníci. Proto mu tolik fandím, “ uzavírá Marián Lačný.

Kdo je Patron dětí

Patron dětí je charitativní projekt, který založila Nadace Sirius v roce 2017. Je zaměřen na přímou a opakovanou pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným nezletilým dětem z celé České republiky formou adresných veřejných sbírek. Na dary pro děti se skládají tisíce přispěvatelů. Každý z nich peníze daruje na pořízení věci nebo služby konkrétního dítěte, jehož příběh si sám vybral, či na transparentní účet. Peníze rodinám Patron dětí neposílá. Na dary pro děti míří celých 100 procent vybrané částky, protože provoz Patrona dětí hradí zcela Nadace Sirius. Patron dětí od svého vzniku podpořil 4890 dětských příběhů, na které se složilo 23 528 lidí částkou 53,3 milionu.