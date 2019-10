Kinaři během dvoudenního setkání mimo jiné načerpali nové informace z oblasti digitálních technologií a seznámili se s plánem premiér na další období. Vrcholem bylo úterní udílení cen, na které dorazila plejáda českých tvůrců a herců. Václav Marhoul, který první cenu NASK získal už před deseti lety za film Tobruk, musel do Nového Boru přijet s předstihem. V den předávání byl se svým novým snímkem Nabarvené ptáče na projekcích v Olomouci, Napajedlích a Uherském Hradišti. Následující den odletěl do Londýna na premiéru filmu v rámci BFI London Film Festivalu.

„Mám radost, že jsem cenu získal už podruhé, a to od těch, kteří kinům a filmům opravdu rozumějí,“ uvedl Václav Marhoul. Nabarvené ptáče bude dál putovat jak po českých kinech, kde už překonalo hranici 76 000 diváků, tak po světových festivalech. V nejbližší době bude film uveden například v Lucembursku, Turecku, Brazílii, Japonsku, Řecku, Indii či v USA.

Coby nejlepšího herce ocenili kinaři člena činohry Národního divadla Aloise Švehlíka, který ztvárnil hlavní roli ve filmu Na střeše. „Děkuji vám za ocenění a režisérovi Jiřímu Mádlovi děkuji za příležitost hrát v jeho filmu. Když se vám dostane do ruky dobrý scénář, je to radost,“ reagoval Alois Švehlík, který si cenu osobně převzal. Jiří Mádl společně s producentkou Monikou Kristl pak za snímek Na střeše obdrželi cenu za nejlepší film. „Chystáme nový film Hra, se kterým budeme jezdit i do regionů,“ prozradil Mádl.

První cena pro Terezu

Cenu za nejlepší herečku získala Tereza Kostková a měla obrovskou radost. „Nikdy jsem žádnou cenu nedostala a nikdy jsem nic pro žádnou cenu ani nedělala. A nadále v tom budu pokračovat. Ale nemohu popřít, že je to strašně hezký pocit, že si tolik lidí takhle výrazně všimne vaší práce. Nadále budu šířit radost a snad i hezké myšlenky,“ řekla Kostková. Cenu za nejúspěšnější film přijel převzít režisér Martin Horský a producent Tomáš Hoffman za snímek Ženy v běhu, který překonal milionovou návštěvnost.

Cenu Novoborské akademie spojených kinematografií, skleněné torzo ženy, vytvořili skláři ve sklárně Ajeto v Lindavě.