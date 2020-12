Obě instituce budou znovu otevřeny od čtvrtka 3. prosince. Při jejich návštěvě budou lidé muset dodržovat přísná hygienická opatření.

Knihovna Tanvald. | Foto: DENÍK

Tanvaldská knihovna bude otevřena v pondělí a ve středu v časech od 9.00 do 11.30 a od 12.15 do 17.00 hodin. A v úterý a ve čtvrtek v časech od 9.00 do 11.30 a od 12.15 do 15.00 hodin. V pátek bude zavřeno.