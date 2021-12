V důsledku nepříznivého vývoje epidemie koronaviru a nouzovému stavu Liberecký kraj znovu uvádí do provozu bezplatnou linku pro registraci k očkování na telefonním čísle 800 880 066. Fungovat začne v pátek 3. prosince v 8 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Linka Libereckého kraje je určena pro veřejnost výhradně k registraci k očkování. V provozu bude ve všední dny od 8 do 16 hodin, o víkendech od 8 do 13 hodin. Vedení kraje upozorňuje, že tato telefonní linka neslouží jako informační kanál pro zodpovídání dotazů týkajících se koronaviru, lidé by na ni měli volat pouze kvůli registraci k očkování.