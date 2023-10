/FOTOGALERIE/ Správa Krkonošského národního parku ve středu slavnostně otevřela ve Vrchlabí Návštěvnické centrum KRNAP - Muzeum Krkonoš za 340 milionů korun v areálu bývalého augustiniánského kláštera. Události, která je vrcholem letošních oslav 60. výročí založení Krkonošského národního parku, se zúčastnil ministr životního prostředí Petr Hladík.

Ve Vrchlabí bylo ve středu 18. října slavnostně otevřeno Návštěvnické centrum KRNAP - Muzeum Krkonoš. | Video: Deník/Jan Braun

Muzeum Správy KRNAP bylo kvůli rekonstrukci zavřené od října 2017. Pro veřejnost se zpřístupní ve čtvrtek 19. října při Dni otevřených dveří, oficiální otevření přijde začátkem listopadu. Vstupenka do Muzea Krkonoš bude platit dva dny, stojí 200 Kč.

Je to nevšední procházka historií i současností krkonošské přírody a života lidí v nejvyšších českých horách na ploše 3000 metrů čtverečních barokního kláštera s velkým množstvím originálně řešených exponátů, interaktivních prvků, audiovizuálních zvuků a novým vstupem ve tvaru skály.

„Mělo by to být určitě další lákadlo pro turisty. Byli bychom rádi, aby maximum nových návštěvníků Krkonoš nejprve prošlo touto expozicí, aby si uvědomili, co a proč chráníme a proč je to v Krkonoších,“ řekl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. K vidění jsou vodopády, akvária, ve kterých budou plout živé ryby, originálně řešené točité schodiště ve tvaru šroubovice DNA, ale také připomenutí ekologických katastrof.

„Návštěvníky bych pozval na nové propojení témat, která se týkají člověka a přírody, do jednoho. To se málokde vidí, tenhle úhel pohledu je zajímavý. K vidění jsou modely meandru Labe, vodopádů Úpy nebo středověký důl. Lidé budou mít možnost vyzkoušet si, jak se sváželo na roháčkách dřevo, nebo jak nosiči nosili zásoby na horské boudy. Vidět můžou dokumenty i filmy či otestovat znalosti v kvízech,“ upozornil na některé z řady zajímavostí Jakub Šimurda, ředitel Návštěvnického centra KRNAP.

Zdroj: Deník/Jan Braun

„Celá myšlenka je skvělá, kombinuje přírodu Krkonoš a lidskou činnost. Proti kruté přírodě stojí teplo roubenek, proti vyhnání původních německých obyvatel stojí činnost nových hospodářů, proti imisní katastrofě v 80. letech stojí nebývalý růst a rozvoj lesů,“ doplnil Böhnisch.

Otvírací doba bude kromě pondělí denně od 9:00 do 17:00, poslední vstup bude umožněn v 16:00. Základní vstupné bude 200 korun, snížené 100 korun a rodinné vstupné 400 korun. Vstupenka platí 48 hodin. Přilehlé parkoviště v Dobrovského ulici nebudou moct používat autobusy, pro parkování se doporučuje využívat bezplatné parkoviště u Kulturního domu Střelnice.

Původní expozice Krkonošského muzea ve Vrchlabí byla slavnostně otevřena 28. dubna 1984. Expozice Kámen a život a Člověk a hory byly svého času špičkou muzejnictví v Česku. Vidělo je více než 1 milion návštěvníků. „Byly nejen československou, ale evropskou muzejní špičkou. Doufám, že takové ambice bude mít i tato expozice. Přál bych si, aby vychovala minimálně dvě generace lidí, kteří jí navštíví a ve kterých zanechá hluboký dojem,“ uvedl Böhnisch.

Léčili tu i Petru Kvitovou. Nový pavilon ve Vysokém nabídne větší komfort

Celkové náklady dosáhly 340 milionů korun a byly složeny ze zdrojů Fondů EU a spolufinancovány z rozpočtu Správy KRNAP. Stavební práce vyšly zhruba na 140 milionů korun, expozice na 200 milionů korun, ceny jsou včetně DPH.

„Před 15 lety se začalo uvažovat, že slavná expozice Kámen a život a Lidé a hory je zastaralá a je potřeba přinést expozici novou, která moderními technologiemi popíše stav Krkonoš. Dlouho jsme přemýšleli, jestli se do tak náročné věci pustit. Rozhodli jsme, že ano, stavba ale měla trvat výrazně kratší dobu. Vstoupil do toho covid, poté vypukla válka na Ukrajině. Ze dne na den jsme tu neměli prakticky žádné dělníky a stavba se zastavila. Absurdně navíc vyrostly ceny stavebních materiálů,“ poznamenal k průtahům projektu ředitel Správy KRNAP. Stavba nabrala zpoždění také kvůli vysoké hladiny spodní vody.

„Je to částečně oddechnutí, že expozice je hotová, ale zároveň není nic uzavřeného. Je to živý organimus, pořád je prostor pro další zlepšování,“ dodal ředitel Návštěvnického centra KRNAP Jakub Šimurda.

Dokončit ještě zbývá schodiště, které propojí parkoviště před novým vstupem do muzea s klášterní zahradou. Bude připomínat horskou soutěsku.

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí vzniklo před 140 lety z iniciativy Rakouského krkonošského spolku, který usiloval o turistické zpřístupnění Krkonoš, o jejich ochranu a hlubší odborné poznání. Správa KRNAP ho převzala v roce 1966.