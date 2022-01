„Další variantou je stavba nové lanovky až na konečnou tramvaje, která je zatím preferovaná. V případě nové lanovky se uvažuje o navýšení její kapacity. Nová lanovka by byla oběžného systému a obsluhovalo by ji hned několik kabin s kapacitou 8 až 10 cestujících,“ doplnil Kubát.

ČD začátkem týden také informovaly o tom, že se při obnově lanovky počítá se spoluprací s městem Liberec, Libereckým krajem a společností Tatry mountain resorts (TMR), která provozuje skiareál na Ještědu. Všichni zainteresovaní se proto sešli ve čtvrtek pod Ještědem, aby probrali budoucnost lanovky.

Zůstal jsem stát s otevřenou pusou, říká svědek pádu lanovky na Ještědu

„Pro Liberečáky je lanová dráha srdeční záležitostí a budeme usilovat o co nejrychlejší obnovení. Pro všechny je ale podmínka zajištění garance maximální bezpečnosti. Na konci ledna 2022 budeme uzavírat memorandum o společném postupu,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Visutá lanová dráha nejezdí od konce října, kdy se po přetržení tažného lana zřítila jedna ze dvou kabin a zemřel při tom průvodčí. Cestující v druhé kabině, u které zafungovala záchranná brzda, byli bez zranění evakuováni. Podle náměstka generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiřího Ješety nelze provést jen základní opravu s výměnou lan, kabin a přidáním bezpečnostních prvků. Českým drahám to potvrdili všichni velcí výrobci lanovek v Evropě, které firma oslovila.

„Jediné řešení, jak lanovku znovu zprovoznit, je větší rekonstrukce, která by znamenala rozšíření jednotlivých stanic a souvisejícího zařízení anebo víceméně výstavba lanovky nové. To vše je časově s ohledem na územní a další řízení záležitost na zhruba tři až pět let," řekl Ješeta. Lanovku tak čeká větší rekonstrukce v současné trase či její prodloužení o zhruba 650 metrů ke konečné tramvaji v Horním Hanychově. Podle Ješety by rozhodnutí mělo padnout do dvou měsíců.

Mluvčí záchranářů Libereckého kraje: K pádu lanovky jsme vyjížděli poprvé

Město Liberec chce, aby byl provoz lanovky obnoven co nejdříve. Do té doby by cestující mohly vozit na vrchol autobusy. „Po dohodě s vedením Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou jsme začali připravovat varianty, jak by to bylo možné uskutečnit. Moje úvaha je, že bychom po dobu opravy lanovky zavedli kyvadlovou dopravu menšími autobusy od konečné tramvaje alespoň na parkoviště k Ještědce. Snad se najde řešení a bude možné dostat se po dobu opravy k vrcholu Ještědu jinak než pěšky nebo autem,“ uvedl radní města a předseda dozorčí rady dopravního podniku Petr Židek.

Na obnově lanovky se chce podílet i společnost TMR, která má sportovní areál od města pronajatý. „Věříme, že jsme profesionálové v oboru, to znamená, že určitě chceme být při projektování, při návrhu, jaká lanovka by to měla být, jak by měla vypadat, jak by měly vypadat stanice, jaká by měla být přepravní kapacita a tak dále. Aby projekt, který se staví na dalších x desítek let, byl dokonalý, aby to k něčemu vypadalo a byl furt velký magnet na turisty," řekl pro ČTK za firmu Čeněk Jílek. TMR má zájem do budoucna lanovku i provozovat, podle Jílka ale nepočítají s tím, že by sloužila pro přepravu lyžařů ve skiareálu. „Stávající přepravní kapacita je dostatečná," dodal.