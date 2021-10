Nejdelší lanovka na světě byla postavena ve Venezuele v Andách. Cesta v ní trvá skoro hodinu. Z výšky 1 577 metrů nad mořem stoupá kabina do výšky 4 765 metrů. Převýšení tak činí více než 3 kilometry a celková délka je 12 kilometrů.

Nejníže položenou lanovkou je dráha k izraelské pevnosti Masada u Mrtvého moře. Dolní stanice totiž leží skoro čtvrt kilometru pod hladinou moře.

Nejstrmější lanovkou byla do roku 1914 švýcarská Wetterhornaufzug se stoupáním 195 %. Na jednom metru délky vystoupala o 1,95 metru do výšky. Fungovala do roku 1914. V současnosti je nejstrmější lanovkou na světě švýcarská Stechelberg – Mürren se stoupáním 169 %.

Nejrychlejší lanovky na světě dosahují rychlosti až 50 km/h. Prim zde hraje rakouská pozemní lanovka na Wurzeralm s rychlostí 50,4 km/h a francouzská visutá Taoulet – Pic du Midi de Bigorre v Pyrenejích s rychlostí 45 km/h.

První lanovou dráhu pro automobily postavila firma Doppelmayr roku 2002 v Bratislavě pro dopravu automobilů Volkswagen z výrobního závodu.

Zdroj: Wikipedie a Severočeské muzeum v Liberci