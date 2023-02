K pokroku pomohla loni v létě dohoda s investorem. „Varnou soustavu jsme koupili z druhé ruky z pivovaru Helene v Kytlicích, kde kupovali novou technologii,“ popisuje Konvalina. Čtyři cylindrickokónické tanky na fermentaci a uložení piva si nechal dělat v daleké Číně. V Česku by to i bez dopravy vyšlo daleko dráž. Konvalina přiznává, že měl z výroby nádob podle přesných parametrů v továrně na pivovary v Jinanu obavy. Ale dopadlo to dobře, Číňani mu posílali i fotky z výrobního procesu i snímky, jak hotové tanky nakládají v kontejneru na tanker.

Tankerem to proplulo nejlevnější, dva měsíce trvající variantou v pořádku až do Hamburku. A to i přes kritický Suezský průplav. Ze severoněmeckého přístavu si Konvalina nechal poslat kontejner vlakem do Ústí, kde mu ho spřátelený živnostník z Blíževedel naložil na auto a dovezl do Lípy. V uplynulých dnech dorazily tanky konečně do výčepny v bývalé oslovně augustiniánského kláštera, kde sídlí muzeum. „Do dvou měsíců by mohla být první várka,“ věří Konvalina.

Na Panskou skálu se lidé chvíli nedostanou, hrozí pád čedičových píšťal

Čerstvý čtyřicátník, který má se ženou osmiletého syna, vaří pivo od roku 2017. Začínal s tím doma a na chatě. Výčepnu si zřídil v roce 2018. Podnik má už své štamgasty, chodí sem i dost žen, některé si dají víno. Na pivo a tlačenku si sem v úterý po schůzi rádi zajdou i členové místního klubu českých turistů. Konvalina drží ceny několika druhů piv mírné i přes to, že v jiných restauracích pořídíte daleko obyčejnější „eurové“ pivo dráž a dráž.

Krizi, recesi a inflaci, o nichž se dokola mluví, podnikatel zjevně nevidí tak žhavou. A to i když mu teď zkraje měsíce ubylo hostů kvůli „suchýmu únoru“. Hospodský ale podle zkušeností z minulých let věří, že i letos po výplatě lidé bez dobrého piva nevydrží. Jedenáctku Bumbala, dvanáctku Prófu a další Konvalinovy speciály můžete z pípy nebo v petkách či ve skle ochutnat i v libereckém Pivním azylu či v ústecké hospodě Praha.