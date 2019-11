„Necháváme Třeboň za námi, pomohla nám stát se světovým festivalem. Doufáme, že i my jsme jí byli přínosem k větší proslulosti. Animace znamená oživení a pohyb a my se teď potřebujeme posunout dále,“ uvedl ředitel Rychecký.

Další ročník festivalu animovaných filmů se tak v termínu 5.-10. května 2020 uskuteční na několika místech v Liberci. „Programy budou probíhat v kulturním centru Lidové sady, v kině Varšava, v prostorách Krajské vědecké knihovny,“ vyjmenovala mluvčí města Jana Kodymová. Zahajovací ceremoniál se má konat v divadle F. X . Šaldy, o dalších místech projekcí se ještě jedná. Organizátoři plánují i dočasné letní kino v centru Liberce.

Liberecká radnice na festival přispěje milion a půl, stejnou částku vyčlení i Liberecký kraj. „Spolupráce by měla probíhat na několikaleté bázi, nebavíme se jen o roce 2020, ale minimálně o dalších pěti letech,“ řekl primátorův náměstek Ivan Langr. Město si od festivalu slibuje nejen finanční přínos pro místní podnikatele, u nichž tisíce návštěvníků využijí ubytování či stravování, ale také mezinárodní propagaci nebo přínos při uvažované kandidatuře na Evropské hlavní město kultury. „Festival skutečně není lokální, ale mezinárodní. Neváhali jsme ani chviličku,“ dodal Langr.

Zázemí má pak festival už příští rok najít v aktuálně nevyužívaném libereckém zámku. „Po dobu festivalu bychom rádi využili celý zámek, jako zázemí, akreditační centrum, výstavní prostor či přednáškový sál. To je to, co nám chybělo v Třeboni,“ popsal Rychecký.

V budoucích letech by v Liberci mohla vzniknout také stálá expozice nazvaná Dům animace. S otevřením takové expozice se počítalo už v Třeboni, tamní radnice ale odmítla dotaci na její vznik. Teď by mohl Dům animace vzniknout právě v libereckém zámku. „Věřím, že třeba ve spolupráci s Technickou univerzitou ze zámku vytvoříme příjemné místo, že se nám povede nějak ozvlášnit a stane se zase středobodem dění,“ řekl Rychecký. Zámek ale stále vlastní soukromý podnikatel, jednání o Domu animace se tak ještě povedou.

Festival Anifilm se koná od roku 2002, kromě soutěžní přehlídky animovaných filmů se v jeho rámci konají i doprovodné projekce, výstavy, hudební vystoupení, workshopy nebo odborný program pro profesionály z filmového a herního průmyslu. V loňském roce festival nabídl projekce více než pěti set filmů, které navštívilo zhruba devět tisíc návštěvníků. Hlavním tématem devatenáctého ročníku festivalu se má stát animace s hudbou a zvukem.