Zlaté české ručičky. Pravdivost tohoto tvrzení prokázala epidemie koronaviru. Liberecká firma InStar Technologies úspěšně dokončila vývoj slibného experimentálního léku na onemocnění covid-19.

Nový přípravek aktuálně čeká na finální schválení studie v USA. Do ní budou zařazeni pacienti, u kterých PCR test potvrdil přítomnost nového koronaviru, a během klinického hodnocení se bude sledovat jeho účinek. „Zároveň probíhá jednání se Státním ústavem pro kontrolu léčiv směřující k povolení klinického hodnocení i v České republice,“ řekla za libereckou společnost Denisa Stránská.

Lék má podobu tenkého papírku, který se rychle rozpustí v ústech. Podání je tedy šetrnější vůči pacientovi, nemusí polykat tablety a v neposlední řadě lék působí rychleji a nezatěžuje trávicí trakt. Jeho klíčovým úkolem je bránit vzniku cytokinové bouře, a snížit tak množství pacientů vyžadující hospitalizaci na JIP a jejich připojení na externí ventilaci. Tato terapie je proto určena jako ochrana pro pacienty, u kterých by se pravděpodobně vyvinul syndrom akutní dechové tísně související s koronavirem. „Přípravek funguje na principu dodávání přirozených látek regulujících zánětlivou reakci organismu. Podporuje tak obranyschopnost imunitního systému,“ vysvětlila Stránská. Prozatímní výsledky jsou slibné, reálnou účinnost však může určit až klinická studie. Díky principu fungování by přípravek mohl být účinný i proti jiným virovým infekcím, které se vyznačují podobnými zdravotními projevy.

Firmu InStar Technologies loni oslovila s žádostí o vývoj a následnou výrobu léčivého přípravku pro covid pozitivní pacienty zahraniční farmaceutická společnost. Zemi, kde se v budoucnu bude léčivý přípravek registrovat, volí jejich partner. „Proto usilujeme o registraci léku v USA,“ upřesnila Denisa Stránská.

Očkování pokračuje

Kromě samotného léku vidí lékařské kapacity a část veřejnosti světlo na konci tunelu v podobě očkování. V Libereckém kraji funguje od 22. února pět velkokapacitních očkovacích center. Kraj navíc vytvořil interaktivní elektronickou mapu, která ukazuje všechny ordinace očkujících praktických lékařů, ale i testovací místa a očkovací centra v regionu. Mezi nimi je například Veronika Gulyášová, která má ordinaci v Ruprechticích v Liberci. „Očkování svým pacientům doporučuji. Je to nejlepší a nejbezpečnější způsob, jak dosáhnout kolektivní imunity. Ta vzniká tehdy, když se dostatek lidí stane imunních k danému infekčnímu onemocnění. Je to jediná cesta, jak zastavit pandemii,“ zdůraznila lékařka.

Naočkovat se nechal i mladý zdravotník z jablonecké nemocnice Josef Vilda, ačkoli nepatří do rizikové skupiny. „Nedělám to jen pro ochranu sebe, ale hlavně svého okolí, neboť právě řádné proočkování co největšího množství lidí je cesta k životu, jaký jsme znali,“ podotkl.

Tento týden došlo k rozšíření skupin zájemců o očkování o kategorii 65+, mohou se už registrovat do centrálního systému. „Budeme dále pokračovat ve strategii očkování a proočkujeme další skupinu zranitelných lidí, kteří v tuto chvíli plní nemocnice,“ dodal radní pro zdravotnictví a krajský koordinátor pro očkování Vladimír Richter.