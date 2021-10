Projekt za více než tři miliardy se posouvá blíže k realizaci. Od města dostal zelenou. Liberecká městská rada projednala tento týden plánovací smlouvu, ve které se developer zavazuje k tomu, že provede v okolí projekty sloužící veřejnosti za 65 milionů korun. Smlouvu musí ještě projednat zastupitelé na říjnovém zasedání. Podle vedení města půjde o jednu z nejkrásnějších čtvrtí Liberce. „Mnoho změn ocení i místní obyvatelé, neboť zde například bude vybudován bezpečný chodník od sídliště až do této lokality a lesní cesta až k pivovaru Vendelín, přes potok bude most, a tak každý, kdo bude chtít jít bezpečně pěšky, získá tuto pohodlnou možnost,“ komentoval plány developera náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Spolu s tím dojde k prodloužení ulice Hrabětická s napojením na stávající kruhový objezd, nové veřejné osvětlení a další stavby za stovky milionů. „Je to asi největší soukromá investice ve městě, přibližně tři miliardy korun. Vznikne mnoho nových bytů, mám z toho radost. Připravit takto složitou smlouvu nebylo jednoduché a děkuji všem, kteří se na tom podíleli,“ dodal Šolc.

Podle vedoucího Kanceláře architektury města (KAM) Jiřího Janďourka se během jednání s firmou Syner Group povedlo získat vysoký bonus ve veřejném prostoru nejen pro budoucí obyvatele této lokality, ale i celý Liberec. „Celkem zhruba za 65 milionů korun. Získáme tam nové prostory pro mateřskou školku s kapacitou přes 80 dětí, nové chodníky, lesní cesty včetně mostu, ale i hodnotnější povrchy, respektive kvalitnější materiály, které pro jejich výstavbu investor musí použít. Ale také podzemí kontejnery a bohatší zeleň. Počítá se i s řadou herních míst a prvků. Pro děti tam bude například basketbalové hřiště nebo několik workoutových míst,“ popsal projekt Janďourek. Dodal, že součástí dohody jsou i adaptační opatření proti suchu. „Vznikne tam i několik otevřených vodních ploch, ale také chodník, který místo propojí se starým sídlištěm v Kunraticích. Developer bude současně investorem hlavní příjezdové komunikace,“ uvedl Janďourek.

„S investorem se povedlo dohodnout podmínky, díky kterým vznikne v dané lokalitě skutečně unikátní území. Diskuse a jednání trvala téměř dva roky. Pokud bych to měl k něčemu přirovnat, řekl bych, že se tvůrci inspirovali u soudobých čtvrtí například v Hamburku nebo Berlíně, a navazují na koncepci zahradních měst. V Liberci něco takového neexistuje. Historicky to lze u nás přirovnat třeba k Lidovým sadům,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Investované peníze do projektů za oněch 65 milionů korun se developerovi odečtou z toho, co by podle plánovací smlouvy měl zaplatit městu. Jelikož by v lokalitě mělo najít bydlení až 1 400 nových obyvatel, firma Syner Group se zavazuje ve smlouvě k tomu, že výstavba bude probíhat postupně. Je to především z důvodu, aby stačila kapacita občanské vybavenosti. Týká se to třeba místní mateřské školy, která by nebyla schopna pojmout další nové děti. Developer má školku zřídit nejpozději do doby ukončení výstavby 280 bytových jednotek. Firma se také zavazuje k tomu, že mateřskou školku nechá zapsat do rejstříku škol a školských zařízení na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. „Fungování mateřské školky bude předmětem jiné vlastní smlouvy mezi městem a Syner Group v duchu Memoranda o porozumění,“ píše se v dokumentu. Podle města pak bude na novém vedení Liberce, zdali bude chtít školku převzít a provozovat samo nebo ne.

Firma je aktuálně v počáteční fázi povolovacích řízení a předpokládá, že by do půl roku měla mít více informací a podkladů. „Celková investice je plánována přes 3 miliardy korun s tím, že jenom na infrastrukturu je počítáno s náklady přes 300 milionů. S ohledem na současnou situaci, kdy materiál a ostatní vstupy zdražují, včetně avizovaných rostoucích úrokových sazeb, předpokládáme, že náklady budou spíše vyšší,“ řekl Deníku mluvčí společnosti Ondřej Paclt. Dodal, že projekt zpracovává skupina pražských architektů a inženýrů QARTA architektura.

Syner Group za svůj nedávný investorský počin Rezidence Park Masarykova získala několik ocenění. Po úspěších v soutěžích Stavba roku a Best of Realty si obytný komplex v Liberci připsal již třetí odborné ocenění, a to Cenu Inženýrské komory 2020.