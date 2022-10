„Nečekaně praskla dřevěná zábrana, takzvané hradítko, a ryby šly pod přehradu. Ve výsledku je to možná dobře, protože na přehradě se musí tahat pomocí lan po bahně a teď je část pod přehradou, kde se odlovuje. Je to komplikovanější, protože se musí vynášet, ale zase se nemusí vyndávat z bahna,“ popsal neočekávanou situaci Jan Skalský z Českého rybářského svazu severních Čech. Některé ryby proto propluly potrubím pod hrází a rybáři je pak lovili až za tělesem hráze v potoce. Celý výlov to tak velmi zrychlilo. „Neměl to být takový fofr, ale občas se stane nečekaná událost a to byl ten případ,“ poznamenal Skalský.

U kádí se střídali ostřílení rybáři i jejich mladší kolegové, a to pod taktovkou libereckého svazu rybářů.

Začalo vypouštění liberecké přehrady Harcov, potrvá měsíc

„Přebíráme ryby podle druhů a velikosti a třídíme je. Většinou je tady bílá ryba a pár speciálních kousků, štika, had. Nejvíc jsou ale ty bílé ryby, plotice, okoun,“ vysvětlil Ladislav Čepička z libereckého svazu. Výlov přehrady byl i pro něj mimořádnou událostí. „Jsem rád, že jsem to zažil, už to víckrát nezažiju. Možná to zažijou ti, kteří jsou dneska v kočárku,“ smál se zkušený rybář. Podle něj čekali v přehradě víc kaprů, ale moc jich tam nakonec nebylo.

Spolu s ním se do třídění vrhl i Pavel Rehák, který přijel ze svazu v Teplicích. „Přijeli jsme kamarádům pomoct s výlovem. Pro nás to tak mimořádná událost není, už jsem zažil víc výlovů přehrad. Když to porovnám, trošku jsem čekal, že tady bude víc ryb, je to velká přehrada,“ komentoval průběh Rehák. V čem to tkví, jen odhadoval: „Jestli tady pytlačili, to nikdo neví. Ale je tu hodně bláta, tak se ryby špatně vytahují. Nikdo si tam z nás netroufne vlézt, zaprvé nikdo neví, jak je to hluboké a také tam třeba můžou být granáty z 2. světové války,“ přemýšlel nahlas teplický rybář a vzpomněl na výlov v Zámeckém rybníku v Teplicích, kam si právě z těchto důvodů raději přivolali na kontrolu pyrotechniky.

Rybáři vytáhli i trofejní kousky

Granát rybáři nenašli, ale dočkali se přece jen výstavních kousků ryb. „Je tady řada zvlášť hezkých ryb. Třeba v případě kapra se dá mluvit i o trofejních rybách, jeden měl i přes 22 kilo. Byl odchycený sumec 150 – 160 centimetrů velký, několik tolstolobiků a další dravci. Viděli jsme velkého bolena, který mohl mít 6 – 7 kilogramů, candáty a štiky. Druhově je to poměrně široké,“ vypočítal Skalský.

Na výlov přijelo přibližně 80 rybářů, kromě domácích hlavních organizátorů z Liberce také kolegové z dalších svazů Liberecka a Jablonecka a dorazily lovné čety z Teplic a Ústí nad Labem. Ryby budou převezeny do místních nádraží. Větší ryby půjdou do Fojtky, menší do rybníků na Liberecku, které zdejší svaz obhospodařuje.

Velká rekonstrukce přehrady Harcov začíná, bez vody bude tři roky

Až se přehrada opraví a napustí, tak se odlovené ryby zpátky vracet nebudou, ale vysadí se nové. „Domluvili jsme se, že se ty odlovené nebudou komorovat. Rekonstrukce potrvá 2 – 3 roky a možná se i prodlouží, a tak nechceme riskovat a udržovat je v chovných nádržích,“ vysvětlil Skalský. Rybáři poté vysadí nové, druhové složení bude stejné, až na tolstolobiky, ti se momentálně nevysazují. Určitě budou kapři i jiné trofejní ryby, aby měli rybáři co lovit.

Hráz se při výlovu zaplnila i diváky. „Přišla jsem se podívat na rybičky, mají jich tady hrozně moc,“ podivovala se malá návštěvnice Eliška Horáčková, která bydlí v sousedství přehrady a dorazila na výlov s tátou. „Chtěli jsme se přijít podívat, když se o tom tak dlouho mluví a máme to skoro pod okny. A asi to jen tak tady na naší přehradě znovu neuvidíme,“ doplnil Filip Horáček.

Přehrada Harcov byla vypuštěná kvůli rekonstrukci hráze i břehů. Bez vody bude nejméně do května roku 2025.