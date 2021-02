Mladému muži změnil život loňský listopad. Prořezával na zahradě větve a spadl z výšky přibližně osm metrů. Po pádu necítil nohy a měl zlomené zápěstí. „Rozhodovalo se, zda mě letecky dopraví do liberecké nebo pražské nemocnice. Táta jezdil se zdravotní dopravou a řekl, že do Liberce,“ podotkl František Hubáček.

Po přistání na helioportu liberecké nemocnice následovala operace. Na operační sál se dostal do dvou hodin od pádu. „Podařilo se nám ustanovit systém, jak postupovat při úrazech páteře. Je-li mícha mechanicky přerušená, už jí bohužel nic nepomůže. Pokud je ale mícha pouze stlačená, tak musí pacient okamžitě na sál. Časové hledisko, tedy co nejrychlejší odstranění tlaku na míchu, je důležité. Ideální je odstranit tlak do dvou hodin od úrazu,“ zdůraznil generální ředitel KNL Richard Lukáš, který spoluzakládal a dlouhé roky vedl liberecké Traumacentrum, jehož součástí je i spinální jednotka.

Během pádu si mladý muž zlomil první obratel bederní, další nalomil a došlo k otlačení míchy. Na sále strávil tři hodiny. Druhý den ho sestra z rehabilitačního oddělení instruovala, jak cvičit. „Na začátku mi sice říkali, že budu rád, když budu chodit, a že běh nepřipadá v úvahu. Už jsem lehce cítil prsty, a jelikož jsem optimista, ihned jsem začal se cvičení,“ řekl František.

Týden po operaci se posadil na vozíček a dva týdny před Vánoci vyzkoušel i chodítko. Berle nemohl použít kvůli zraněné ruce a rehabilitaci mu zkomplikoval i pobyt na covidovém oddělení. „Tam jsem se ale jednoho dne chodítka prostě pustil a postavil jsem se na nohy,“ zavzpomínal na zlomový okamžik.

Jeho cílem je naučit se znovu chodit bez berlí, aby mohl opět trávit čas s dvouapůlletým synem. Cvičí s terapeuty i sám doma a navštěvuje skupinové terapie. „Jaký bude další vývoj, to bude záležet na tom, jak obratel sroste. Sportovat se nechystám. Nikdy jsem se sportu nevěnoval, tak mi to ani nebude tak vadit,“ upřesnil Hubáček, který aktuálně podstupuje léčení v Kladrubech. Na libereckou spinální jednotku bude prý vzpomínat jedině v dobrém, a to hlavně díky zdravotnímu personálu a dobrému jídlu.

Podobné pocity má i Jiří Suchánek, který měl v 17 letech autonehodu. Utrpěl poranění krční páteře a s následným ochrnutím všech čtyř končetin ho vrtulníkem transportovali do Liberce. „Se svým týmem mě operoval dnes ředitel liberecké nemocnice Richard Lukáš. Po komplikacích jsem si užil pobyt na oddělení ARO. Tamní skvělý tým mě dal dohromady,“ zavzpomínal Suchánek, který bydlí v Přelouči. Nevzdal se, našel si nový koníček v podobě stolního tenisu a dokonce v roce 2016 zabodoval na paralympijských hrách v Riu.

O výjimečnosti spinální jednotky svědčí i fakt, že liberecká nemocnice v loňském roce jako první nemocnice v České republice a čtvrtá v Evropě získala statut Evropského centra excelence, kterou uděluje společnost Eurospine – Spine society of Europe. V ní se soustředí odborníci v oblasti páteře zaměřující se na klinickou péči i výzkum. Pracoviště, které usiluje o toto ocenění, musí splňovat celou řadu kritérií, od vybavení kvalifikaci lékařů a zdravotnického personálu až po návazné terapie. „Díky tomu, jak je péče o spinální pacienty v KNL léta organizována, a díky rozvoji, který za posledních 25 let zaznamenala, bylo možné, aby KNL prošla nezávislým auditem firmy CERT iQ se zcela minimálními změnami ve svém provozu a dokumentaci a zdárně získala statut Centra excelence pro tři hlavní kategorie péče: degenerativní onemocnění, tumory a úrazy,“ podotkl Richard Lukáš.