Oblíbená soutěž, v níž třeba v roce 2023 excelovali deváťáci z jablonecké Základní školy Antonína Bratršovského, pokračuje letos v říjnu již čtvrtým ročníkem. Během osmi kol soutěžící seznámí s technologiemi otevřené dílny iQFABLAB a umožní provést jejich nápady na zadané téma. Tři nejlepší týmy pro svou školu opět vybojují ceny, outdoorovou kameru GoPro Hero 12, sadu Microbitů či termokameru.

„Chceme žáky základních škol Libereckého kraje nadchnout pro techniku a podnikavost. Naše soutěž je navržena tak, aby je vedla k objevování skrytých talentů,“ popsal radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova Jiří Ulvr.

Organizátoři soutěže, tedy Agentura regionálního rozvoje, Liberecký kraj a science centrum iQLANDIA připravili na říjen a listopad osm soutěžních kol pro osm základních škol, které projdou přihlašovacím sítem. „Již nyní je zájem velký,“ poznamenal mluvčí Krajského úřadu Libereckého kraje Jan Mikulička.

Každá z vybraných škol nominuje do svého soutěžního kola maximálně šest týmů po čtyřech soutěžích. Z každého kola vzejde vítěz postupující do finále. Přihlášku je možné podat do 15. září vyplněním formuláře. Bližší informace jsou na odkazu.

Soutěžní kola mají podobu projektových dnů. Na začátku dostanou týmy Mystery box plný materiálu, k dispozici budou mít odborné lektory a moderní technologie otevřené dílny iQFABLAB, především hrubou dílnu, laserovou řezačku a 3D tiskárny. Rozhodnou se, co budou tvořit, připraví návrh, vyrobí prototyp a na závěr jej odprezentují odborné porotě.