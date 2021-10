V Liberci se Den architektury ponoří do historie tramvajové dopravy, jejích původních tras a historických vozů tvořících kolorit starého Liberce. | Foto: se souhlasem pořadatele Den architektury

Festival Den architektury potrvá do 7. října a pod názvem Hurá dovnitř! se otevřou veřejnosti i desítky běžně nepřístupných budov. Den architektury nabídne i četné pohledy na minulost a současnost Libereckého kraje a jeho architektury, urbanistických celků i dopravních sítí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.